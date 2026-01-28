Украйна: Зеленски е готов да се срещне с Путин, за да обсъдят два ключови въпроса

Украинският президент Володимир Зеленски е готов да се срещне лично с Владимир Путин, за да разреши два ключови въпроса – територията и контрола над Запорожката АЕЦ, като част от мирните преговори. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в интервю за Европейска правда. Той съобщи, че два от най-чувствителните въпроси в мирния процес остават нерешени: териториите и бъдещият контрол над най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

„Президентът е готов да се срещне с Путин и да обсъди тези въпроси специално, за да ги разреши“, каза Сибиха. Той добави, че не вижда необходимост от среща с руския външен министър Сергей Лавров. „Не бива да създаваме паралелни пътища. Създадени са преговорни екипи, включващи представители на Министерството на външните работи. Създаването на допълнителни пътища не е нито уместно, нито необходимо“, отбеляза министърът. Според него, преговорите са включвали съществени дискусии относно параметрите на прекратяването на огъня и процедурата за наблюдение или проверка на примирието.

Както съобщи УНИАН, американски представители, участващи в тристранните преговори в Абу Даби, смятат, че се е появила реална възможност за лична среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Axios съобщи това, без да разкрива самоличността на лицето, коментирало преговорите в ОАЕ. Източникът също така предположи, че ако следващият кръг от тристранните преговори в Абу Даби е успешен, може да се отвори възможност за срещи между страните в Москва или Киев.

