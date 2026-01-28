Спорт:

Кой има имен ден днес, 28 януари 2026 г. Честито!

28 януари 2026, 05:55 часа 397 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 28 януари 2026 г. Честито!

На 28 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Ефрем и производните му. Св. преп. Ефрем Сирин бил родом от Едеса, Сирия - син на благочестиви родители. Млад отишъл в пустинята; станал монах и прекарвал живота си в подвизи. Написал много слова и поучения. Основал училище в Едеса, от което са излезли много знаменити учители на Сирийската църква. Ръкоположен за диакон от Св. Василий Велики, без да знае гръцки език, чудесно проговорил тоя език; от него е ръкоположен и за свещеник. По свое завещание от скромност бил погребан в края на градските гробища, дето погребвали странници, в 373 година.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Този ден е специален и ще донесе чудеса за теб и любимите ти хора! Нека твоите желания бъдат закон за Вселената и се изпълнят съвсем скоро!

***

Честит имен ден! Бъди обичан, желан, търсен, уважаван, споменаван с добро и уважение! Нека този ден събере всичките ти приятели и ти припомни колко ценни хора имаш в живота си!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Църковен празник на 28 януари: НЕ правете това утре, води до загуба и мъка

***

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни февруари 2026 г.

Снимки: iStock     

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес