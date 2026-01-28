Кой има имен ден днес, 28 януари 2026 г. Честито!

На 28 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Ефрем и производните му. Св. преп. Ефрем Сирин бил родом от Едеса, Сирия - син на благочестиви родители. Млад отишъл в пустинята; станал монах и прекарвал живота си в подвизи. Написал много слова и поучения. Основал училище в Едеса, от което са излезли много знаменити учители на Сирийската църква. Ръкоположен за диакон от Св. Василий Велики, без да знае гръцки език, чудесно проговорил тоя език; от него е ръкоположен и за свещеник. По свое завещание от скромност бил погребан в края на градските гробища, дето погребвали странници, в 373 година.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Този ден е специален и ще донесе чудеса за теб и любимите ти хора! Нека твоите желания бъдат закон за Вселената и се изпълнят съвсем скоро!

Честит имен ден! Бъди обичан, желан, търсен, уважаван, споменаван с добро и уважение! Нека този ден събере всичките ти приятели и ти припомни колко ценни хора имаш в живота си!

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Имени дни февруари 2026 г.

