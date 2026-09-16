С много настроение започна новата учебна 2026/2027 година в Плевен

С много настроение днес в Плевен официално бе открита новата учебна 2026/2027 година. Близо 1000 са първокласниците, които за първи път прекрачиха училищния праг и бяха посрещнати от своите преподаватели в класните стаи. Първият учебен ден уважиха и представители на ръководството на Община Плевен, които присъстваха на откриването в различни учебни заведения в града:

Кметът на Общината д-р Валентин Христов пожела успешна учебна година на децата, учителите и родителите в СУ „Стоян Заимов“ с директор Анни Петкова. Училището посрещна 15 септември с много песни, танци и обновена сграда. По традиция д-р Христов и тази година бе част от празника в Центъра за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен с директор Милен Наков.

По покана на училищните ръководства гости за първия учебен ден бяха още секретарят и заместник-кметовете на Община Плевен, председателят на Общинския съвет, общински съветници и представители на общинската администрация:

Соня Ганева – секретар на Община Плевен, бе сред гостите в НУ „Христо Ботев“ – Плевен с директор Цветелин Горанов.

Христо Кочев – заместник-кмет „Териториално развитие“, пожела успешна учебна година на учениците, учителите и родителите в СУ „Иван Вазов“ с директор Ганка Нинова.

Д-р Паулина Кирова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, бе гост на празника в ОУ „Лазар Станев“ с директор Мариана Туцева.

Евгени Генов – заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност“, въведе най-малките ученици – първокласниците, в класните стаи в ОУ „Валери Петров“ с директор Таня Илиева, а също така бе гост на откриването и в ОУ „Йордан Йовков“ с директор Тодор Трайков.

Доц. д-р Иван Малкодански – председател на Общинския съвет, споделя празника за първия учебен ден с възпитаниците на две училища в града – Математическа гимназия „Гео Милев“ с директор Диана Данова и ПГЧЕ „Димитър Димов“ с директор Светослава Илиева.

Ирена Александрова – началник на отдел „Образование и младежки дейности“, присъства на откриването в НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен с директор Весела Йотова.

Анелия Дечева – началник на отдел „Култура и туризъм“, бе сред гостите на тържеството в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ с директор Румен Тодоров.

Ваня Първанова – началник на отдел „Спорт“, пожела успешна учебна година на учениците и учителите в ОУ „Климент Охридски“ – Плевен с директор Любомир Димитров, тя бе част от празника и в МГ „Гео Милев“.

На днешния 15 септември на празненствата в училищата в Плевен присъстваха и представители на отделите в общинската администрация.

Честита нова учебна година!

На добър час на всички ученици,

учители и родители!