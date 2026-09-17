Започват техническите обходи в град Плевен по проекта за по-чист въздух

Започват технически обходи на домакинствата на територията на град Плевен, подали заявления за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологосъобразни алтернативи по Проект № BG16FFPR002-5.001-0008-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. Проектът се изпълнява от Община Плевен. Първоначално техническите екипи извършваха обходи в малките населени места в общината. От днес, 16 септември 2026 г. посещенията продължават и на адреси в град Плевен.

Обходите ще се извършват поетапно, като приоритетно ще бъдат посетени домакинствата, заявили подмяна на отоплителните уреди с пелетни устройства и термопомпи. След това техническите екипи ще продължат с домакинствата, посочили климатици като предпочитан начин за отопление.

Какво включва техническият обход:

При посещението експертите ще извършат оглед на жилището и ще проверят техническите условия за монтаж на заявеното отоплително оборудване. В зависимост от избрания вид уред ще бъдат уточнени необходимите технически параметри, местата за монтаж на вътрешни и външни тела, възможностите за изграждане на необходимите връзки и инсталации, както и други обстоятелства, свързани с последващия монтаж.

Ще бъдат сверени и данните, посочени в заявлението за участие, включително адресът на имота, използваният към момента отоплителен уред и заявеният вид ново отоплително оборудване.

При необходимост техническият екип ще предостави указания за подготовката на жилището за бъдещия монтаж.

Важно за домакинствата:

Представител на домакинството трябва да осигури достъп до жилището и до помещенията и местата, свързани с бъдещия монтаж.

Препоръчително е при посещението да присъства собственикът на имота или друго лице, което е запознато с подаденото заявление и особеностите на жилището.

Междувременно по проекта продължава и приема на нови заявления от домакинства, желаещи да подменят отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични такива.

Проект № BG16FFPR002-5.001-0008-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“ се финансира по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. и предвижда безплатна подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с екологосъобразни алтернативи – уреди на пелети, климатици, термопомпи и други допустими системи за отопление.

Проектът обхваща всички 25 населени места на територията на община Плевен.

Как се кандидатства

Гражданите могат да кандидатстват за участие в проекта, като подадат заявление по един от следните начини:

- На място: в офиса на проекта в Плевен – Търговски център „Макси“, ул. „Цар Борис III“ № 12, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч.

- По телефон: 0876 018 294.

- По електронна поща: info@cleanairpleven.com. Документите трябва да бъдат попълнени, подписани и сканирани във формат PDF или JPEG. След проверка за пълнотата им кандидатът получава по електронен път идентификационен код на подаденото заявление.

- Чрез електронната платформа:

https://survey.cleanairpleven.com/index.php?r=survey/index&sid=496595&lang=bg