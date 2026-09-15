Община Плевен с подаръци за първокласниците – книжки и учебни пособия

Всички първокласници в община Плевен по традиция получиха подарък за първия учебен ден – книжки и несесери с надпис „Плевен“. Инициативата на местната управа е с пожелание за успешна учебна година, изпълнена с нови знания, любопитство и нови приятелства. Подаръчните комплекти бяха раздадени чрез директорите на училищата в общината и днес очакваха близо 1000 малки ученици на чиновете им в класните стаи.

Книжките за най-малките ученици са от поредицата „Моята първа книга“ и разказват за светите братя Кирил и Методий, националните символи на България и народните будители.

15 септември е символ на една от най-старите и ценни български традиции – традицията на доброто образование. Нека преподавателите бъдат удовлетворени от своя труд, учениците – мотивирани и любопитни към новите знания, а родителите – горди с успехите на своите деца!

Успешна учебна 2026/2027 година!