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Община Плевен удължава срока за кандидатстване по проекта за млади таланти

14 септември 2026, 13:01 часа 502 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Плевен
Община Плевен удължава срока за кандидатстване по проекта за млади таланти

Във връзка с големия интерес към Проект № BG05SFPR001-2.003-0008-C01 „Община Плевен открива и развива млади таланти“, Община Плевен удължава срока за подаване на заявления за участие на деца и ученици в дейностите по проекта.

Допълнителният срок за кандидатстване е от днес, 10.09.2026 г., 15:00 часа, до 14.09.2026 г., 15:00 часа.

Кандидатстването ще се осъществява чрез електронен формуляр (Google Forms), който ще бъде публикуван днес, 10.09.2026 г., в 15:00 часа, на интернет страницата на Община Плевен, в секцията на проекта „Община Плевен открива и развива млади таланти“, подменю „Документи за кандидатстване“ - https://pleven.bg/bg/proekt-bg05sfpr001-2003-0008-s01-obshtina-pleven-otkriva-i-razviva-mladi-talanti

Възможност за допълнителен прием има в следните целеви групи и съответните школи, клубове, работилници и лаборатории: 

За ученици от I до IV клас:

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-        Школа по модерни танци;

-        Еко-арт работилници по изобразително изкуство;

-        Школа за комплексна спортна подготовка и креативни спортни занимания;

-        Школа по занимателна математика;

-        Школа по природни науки и екология. 

За ученици от VIII до XII клас:

-        Клуб „Творческо писане и публична реч на чужд език“ – английски език;

-        Клуб „Компютърна графика и 3D мапинг“;

-        Лаборатория за дигитални иновации;

-        Лаборатория за иновации в областта на екологията, здравето и устойчивото развитие.

Основна цел на проекта „Община Плевен открива и развива млади таланти“ е развитието и съхраняването на човешкия капитал в община Плевен, както и подобряването на качеството, приобщаващия характер и ефективността на системата за образование и обучение чрез прилагане на иновативен образователен модел.

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Община Плевен
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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