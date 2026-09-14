Община Плевен удължава срока за кандидатстване по проекта за млади таланти

Във връзка с големия интерес към Проект № BG05SFPR001-2.003-0008-C01 „Община Плевен открива и развива млади таланти“, Община Плевен удължава срока за подаване на заявления за участие на деца и ученици в дейностите по проекта.

Допълнителният срок за кандидатстване е от днес, 10.09.2026 г., 15:00 часа, до 14.09.2026 г., 15:00 часа.

Кандидатстването ще се осъществява чрез електронен формуляр (Google Forms), който ще бъде публикуван днес, 10.09.2026 г., в 15:00 часа, на интернет страницата на Община Плевен, в секцията на проекта „Община Плевен открива и развива млади таланти“, подменю „Документи за кандидатстване“ - https://pleven.bg/bg/proekt-bg05sfpr001-2003-0008-s01-obshtina-pleven-otkriva-i-razviva-mladi-talanti

Възможност за допълнителен прием има в следните целеви групи и съответните школи, клубове, работилници и лаборатории:

За ученици от I до IV клас:

- Школа по модерни танци;

- Еко-арт работилници по изобразително изкуство;

- Школа за комплексна спортна подготовка и креативни спортни занимания;

- Школа по занимателна математика;

- Школа по природни науки и екология.

За ученици от VIII до XII клас:

- Клуб „Творческо писане и публична реч на чужд език“ – английски език;

- Клуб „Компютърна графика и 3D мапинг“;

- Лаборатория за дигитални иновации;

- Лаборатория за иновации в областта на екологията, здравето и устойчивото развитие.

Основна цел на проекта „Община Плевен открива и развива млади таланти“ е развитието и съхраняването на човешкия капитал в община Плевен, както и подобряването на качеството, приобщаващия характер и ефективността на системата за образование и обучение чрез прилагане на иновативен образователен модел.