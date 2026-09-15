Приеха Бюджет 2026 на Община Плевен

С 23 гласа „за“, 9 „против“ и 5 „въздържал се“ Общински съвет – Плевен прие сборния бюджет на Общината за 2026 година. До гласуването на основния финансов документ се стигна след близо двучасов дебат в залата, по време на който бяха представени становища и предложени промени по първоначално внесения проект на документа. На въпроси на съветниците отговаряха кметът д-р Валентин Христов, заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев, заместник-кметът с ресор „Финансово-стопанска дейност“ Евгени Генов и Владислав Сотиров – директор на дирекция „Човешки ресурси“. Преди днешното гласуване в Общинския съвет Бюджет 2026 бе разгледан на заседания на постоянните комисии и представен на обществено обсъждане.

Общият размер на бюджета на Община Плевен за 2026 година е в размер на 114 282 767 евро. Приходите за делегирани от държавата дейности са 74 781 419 евро, а приходите за местни дейности – 39 501 348 евро.

Бюджетът на Общината за текущата година е съставен в съответствие с нормативните разпоредби, определени със Закона за публичните финанси, Закона за общинския дълг, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., ПМС № 102/12.08.2026 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2026 г. и Наредба № 10 на Общинския съвет – Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.

Разходна част на Бюджет`2026

Общият размер на разходите за 2026 година е 114 282 767 евро, което включва разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 74 781 419 евро, разходи за местни дейности – 37 004 225 евро, и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 2 497 123 евро.

По основни функции средствата са планирани, както следва:

Функция „Отбрана и сигурност“ – за 2026 г. по функция „Отбрана и сигурност“ се планират средства в размер на 979 752 евро. От планираните средства 321 452 евро са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2026 г., а 658 300 евро – за местни дейности.

Функция „Образование“ – за 2026 г. за функция „Образование“ са планирани средства общо в размер на 52 133 576 евро. От планираните средства 51 971 406 евро са за делегираните от държавата дейности, за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – 146 170 евро, и 16 000 евро – за издръжка на стола към ОУ „Хр. Ботев“ – с. Мечка.

За детските градини – делегирана от държавата дейност, са предвидени 14 612 932 евро. За подготвителните полудневни групи и неспециализирани училища планираните средства са общо 31 010 511 евро. Предвиждат се и собствени приходи на училищата в размер на 129 839 евро.

За професионалните гимназии планираното финансиране е в размер на 3 277 760 евро. Планираните средства за общежития, като делегирана от държавата дейност, са 620 968 евро по ЗДБРБ за 2026 г. и преходен остатък от 2025 г. – 19 723 евро. Тук се отчитат и средствата за общежитията на НУ „Отец Паисий“ – с. Върбица, и ОбУ „Хр. Ботев“ – с. Мечка. По ЗДБРБ средства са предвидени за 229 ученици.

За центровете за подкрепа на личностното развитие – делегирана от държавата дейност, планираната сума е общо 820 065 евро; за дейностите за ресурсно подпомагане – 1 224 472 евро; за други дейности в образованието са предвидени още 419 042 евро.

Функция „Здравеопазване“ – за 2026 г. за здравеопазване са заложени средства в размер на 5 923 970 евро, в това число за делегирани от държавата дейности – 5 896 470 евро по ЗДБРБ за 2026 г., и за местните дейности – 27 500 евро.

За детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ – делегирана от държавата дейност, са планирани общо 4 699 871 евро. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодател за 245 щатни бройки, заети в детските ясли и детската кухня, както и за издръжката на заведенията.

За здравни кабинети в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности, средствата са общо 1 042 806 евро. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за 66 щатни бройки, работещи в здравни кабинети в общинските училища и общинските детски заведения в община Плевен.

За други дейности по здравеопазването са заложени още 181 283 евро, от тях за делегирани от държавата дейности – 153 793 евро. С местни приходи в размер на 27 500 евро е предвидено подпомагане на лица с репродуктивни и други здравни проблеми.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – за 2026 г. за социално осигуряване, подпомагане и грижи са планирани средства в размер на 8 055 508 евро, в това число за делегирани от държавата дейности – 5 813 596 евро по ЗДБРБ за 2026 г., преходен остатък от предходната година – 960 585 евро, и за местните дейности – 1 279 892 евро. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са предвидени още 1 435 евро.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – за 2026 г. планираните средства по тази функция са общо в размер на 6 871 907 евро, в това число за делегирани от държавата дейности – 4 011 064 евро, за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи – 110 600 евро, и за местни дейности – 2 750 243 евро.

Група „Физическа култура и спорт“ – за 2026 година за тази група се планират средства в размер на 617 868 евро, от които 615 000 евро – местна дейност, и 2 868 евро – преходен остатък – държавна дейност.

Група „Култура“ – планираните средства тук са в размер на 6 254 039 евро, което включва финансирането на следните дейности: „Читалища – делегирана от държавата дейност“, „Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност“, „Библиотеки с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност“, „Оркестри и ансамбли – местна дейност“, „Радиотранслационни възли“, „Обредни домове и зали – местна дейност“, „Зоопаркове – местна дейност“, „Други дейности по културата – местна отговорност“.

Функция „Икономически дейности и услуги“ – за 2026 г. за функция VIII „Икономически дейности и услуги“ се планират средства в размер на 7 931 318 евро за местни дейности и преходен остатък за транспорт – 226 869 евро държавни дейности.

Капиталови разходи

Капиталовите разходи с бюджетни средства са общо в размер на 4 671 340 евро, в т.ч.: местни дейности – 4 175 743 евро; държавни дейности – 495 597 евро. Освен с бюджетни средства, през 2026 г. ще се извършат капиталови разходи със средства от Европейския съюз, които са в размер на 31 044 544 евро. По-големи от тях са за устойчиво енергийно обновяване на 26 многофамилни жилищни сгради – 16 149 916 евро, за доставка и монтаж на нови отоплителни устройства по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“ – 4 510 000 евро и др., поименно описани в приложение към приетия Бюджет`2026 на Община Плевен.

За инвестиционната програма се предвидени средства в размер на 5 150 217 евро.

Други акценти в Бюджет`2026

И тази година за първото родено дете през 2026 г. в община Плевен, на което родителите са пълнолетни граждани и с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, е предвидено предоставяне на 350 евро от общинския бюджет.

При навършване на 100-годишна възраст на жител се предоставят 300 евро от общинския бюджет.

За подпомагане на дейността и за съвместни мероприятия с Община Плевен на други обществени организации – до 45 000 евро.

За подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Общинския съвет – Плевен – до 10 300 евро.

За подпомагане организацията и провеждането на празниците в населените места в община Плевен.

За подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Общинския съвет – Плевен – средствата в Бюджет 2026 са до 10 300 евро.