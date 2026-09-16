Плевенските фонтани ще светят тази вечер в знак на съпричастност с болните от рак на кръвта

В Световния информационен ден за лимфома – 15 септември, фонтаните в Плевен ще светят в знак на съпричастност и подкрепа към болните от лимфом /рак на кръвта/. По този начин Община Плевен се присъединява към кампанията на Българското сдружение „Лимфом“ под наслов „Героите сред нас“ Българско сдружение „Лимфом - 20 години подкрепа и грижа“. Слоганът обединява хората, които през годините са били част от общността – пациенти, близки, лекари, доброволци и донори на стволови клетки, и е признание към всички, които застават до пациентите с онкохематологични заболявания.

В рамките на кампанията през септември - Световния месец за повишаване на информираността за рака на кръвта, на екраните в метростанциите в София ще се излъчва кратък видеоклип, посветен на 20-годишнината на Сдружението „Лимфом“. Вече две десетилетия организацията е до хората с лимфоми и левкемии и техните семейства, като им помага по пътя на лечението, предоставя достъпна информация, създава общност за взаимопомощ и психологическа подкрепа и работи за повишаване на информираността за онкохематологичните заболявания.

През годините сдружението развива онлайн библиотека с полезни материали за пациентите. Поддържа и две затворени Facebook групи за подкрепа – за хора с лимфоми и за пациенти с хронична лимфоцитна левкемия, в които членуват около 3000 души. Провежда и срещи за взаимопомощ с участието на психолог или социален работник, в които хора, вече преминали през лечението, могат да споделят опита си с новодиагностицирани пациенти.

От 2011 г. организацията провежда и различни инициативи за популяризиране на донорството и улесняване на желаещите да се регистрират като потенциални донори.