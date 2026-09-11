Плевен почете паметта на загиналите в Третия щурм за освобождението на града

С панихида, военен ритуал и поднасяне на венци и цветя Плевен отбеляза 149 години от Третия щурм за освобождението на града по време на Руско-турската война (1877–1878 г.). Възпоменателната церемония, организирана от Регионалния военноисторически музей – Плевен и Община Плевен, се състоя пред Костницата в „Скобелев парк музей“.

Ритуалът започна с приемане на почетния караул и панихида, отслужена от свещеници от плевенските православни храмове. Пред Костницата глави пред подвига от преди 149 години сведоха представители на държавната и местната власт, партии, институции и организации, представители на военни структури, ученици и граждани. От името на Община Плевен в церемонията участваха заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова и секретарят на Общината Соня Ганева.

За историческия Трети щурм припомни в словото си директорът на Регионалния военноисторически музей – Плевен Нели Станева. „В календара има дати, които остават в съзнанието на поколенията. 11 септември 1877 година е една от тях. ​За Плевен събитията отпреди 149 години не са просто част от националната история. Те са вписани в облика на града – в паметниците, в братските могили, в музеите, в местата, където хиляди воини намират вечен покой. ​Днес сме се събрали на това свято място, на бойното поле в Скобелевия парк-музей, за да сведем глави пред тяхната храброст и саможертва“, отбеляза в словото си Нели Станева.

​Руско-турската война от 1877–1878 година донася свободата на България, а Плевенската епопея се превръща в един от решаващите моменти за нейния успешен ход и изход. ​В продължение на пет месеца тук се водят тежки кръвопролитни сражения. Повече от 31 000 воини от многонационалната Руска имперска армия и над 4500 воини от съюзническата Румънска армия загиват при Плевен. Мнозина остават безименни, но подвигът им завинаги е в историческата памет на града. ​Днешният възпоменателен ритуал води началото си от далечната 1881 година по волята на полковник Николай Матерно, в памет на неговия син Сергей Матерно и на всички воини, загинали в Третия щурм за освобождението на Плевен. През годините този личен жест на признателност се превръща в традиция, която напомня за неразривната връзка между миналото и настоящето. ​Днес, 149 години по-късно, Плевен продължава да пази паметта за героизма и саможертвата на онези, които дадоха живота си за освобождението на града и България.

В знак на признателност и преклонение пред паметта на загиналите пред Костницата бяха поднесени венци и цветя.