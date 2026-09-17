Войната в Иран::

Кметът на Плевен се срещна с новото местно ръководство на синдикатите в здравеопазването към КНСБ

17 септември 2026, 10:02 часа 766 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Плевен
Кметът на Плевен се срещна с новото местно ръководство на синдикатите в здравеопазването към КНСБ

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов проведе днес първа среща с новоизбраното ръководство на Териториалния координационен съвет към Федерацията на синдикатите от здравеопазването към КНСБ. На срещата бяха представени председателят на съвета Галина Георгиева и организационните секретари Даринка Неделчева и Юлиана Косвалиева. В разговора участва и Ирина Ранкова – началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен.

По време на разговора бяха обсъдени актуални въпроси пред работещите в сектора, сред които недостигът на медицински сестри и необходимостта от привличане и задържане на квалифицирани кадри, колективното трудово договаряне на местно ниво и необходимостта от актуализиране на националния колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.

Новото ръководство заяви готовност за конструктивен диалог и партньорство с Община Плевен по теми, свързани с условията на труд и развитието на здравеопазването.

Представители на синдикалната организация от Плевен ще участват и в конгреса на Федерацията на синдикатите от здравеопазването, който ще се проведе на 15 и 16 октомври в София.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Община Плевен
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Плевен
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес