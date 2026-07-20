Фолклорна магия завладява Пловдив след седмица със състави от 6 държави и 3 континента

Тази година Международният фолклорен фестивал празнува своя 30-годишен юбилей. В продължение на три десетилетия това мащабно събитие гради мостове между културите, ражда приятелства и споделя красотата на танцовото изкуство. XXX Международен фолклорен фестивал Пловдив 2026 се организира от Община Пловдив и е традиционна, очаквана и любима част от Културния календар на града.

Между 27 и 31 юли Пловдив ще диша в ритъма на фолклора, като входът за всички събития е СВОБОДЕН! Юбилейното издание събира на една сцена феноменални артисти от три континента. Ето кои са чуждестранните гости и нашите горди домакини накратко:

Грузия: "Летящите грузинци" (Студентски ансамбъл към Университета "Иване Джавахишвили")

Ансамбълът е основан през 1996 г. от Давид Киквадзе и Звиад Такаишвили към Държавния университет в Тбилиси, Грузия. Известни са още като "Университет – Летящите грузинци". Танцьорите се изявяват самостоятелно, по двойки или групово, като същевременно запазват индивидуалността си в традиционни танци, изискващи съревнование по сила и пъргавина. Мъжете танцуват уникално на пръсти без специални балетни обувки, демонстрирайки изключителна скорост, зрелищни скокове и пируети, докато жените танцуват с нежност и грация, съпоставима с класическия балет. Репертоарът включва емблематични танци като символа на грузинската идентичност "Картули", военния танц "Хоруми", "Хевсурули" (танц с мечове) и "Ханжлури" (забиване на ками в пода). Представленията на състава разказват истории за грузинския дух и гостуват на множество международни фестивали в страни като Мексико, САЩ, Франция, Русия и Испания.

Мексико: Пъстроцветната фиеста на Фолклорен балет "Атенео Фуенте"

Фолклорният балет е създаден преди 40 години към Автономния университет на щата Коауила, разположен в северната част на Мексико. Съставът е изграден изцяло от студенти и от самото си начало е под ръководството на професор Еулалио Родригес. Отличителна черта на репертоара е спектакълът, съчетаващ музика и танц, който представя пред света богатството, цветовете и магията на мексиканския фолклор. Ансамбълът има зад гърба си 32 международни турнета и е завоювал престижната титла световен шампион в Македония през 2023 г. и във Виесте, Италия през 2025 г. Очаквайте истински взрив от емоции, музика и багри!

Перу: Древни инкски мистерии с Фолклорен балет "Ritmos del Tiempo"

Компанията разполага с 45 танцьори и 12 музиканти, а проектът се развива под художественото ръководство на Габриел де ла Торе и екип от млади професионалисти. Репертоарът е насочен към съхраняването и извеждането на преден план на традиционните фолклорни ценности чрез качествени програми от крайбрежието, планината (Сиера) и джунглата (Селва) на Перу, които включват инкски и мочика сцени, както и перкусионно шоу. Ансамбълът е посветен на популяризирането на перуанската култура и е участвал в международни фестивали в Германия, Португалия, Испания, Полша, Нидерландия и Белгия.

Румъния: Традиция с модерно сърце от Професионален ансамбъл "Busuiocul"

Ансамбълът е основан през 1973 г. към Окръжния съвет на град Бакъу от хореографа Петре Власе. Днес съставът включва 28 танцьори (под ръководството на Георге Власе и Роберт Костровану), 20 инструменталисти с диригент Михай Гергелаш, както и известни местни вокалисти. Мениджър и ръководител на ансамбъла е Лилиана Мария Власе. Културната институция претърпява трансформация, като привлича млади специалисти в областта на музиката, етнологията и хореографията, организира творчески ателиета и поддържа силно онлайн присъствие. През 2023 г. формацията организира Националния фестивал "Петре Власе" по повод своята 50-годишна артистична дейност. Ансамбълът се нарежда сред най-престижните в Румъния, като има съществен принос за съхраняването и популяризирането на традиционната култура на страната.

Черна гора: 128 години културна история с Фолклорен ансамбъл "Zahumlje"

Историята на организацията датира от 1898 г., когато по инициатива на младежи и интелектуалци е основано хорово дружество в град Никшич, Черна гора. Самият фолклорен ансамбъл в рамките на дружеството е основан през 1975 г., а в момента се ръководи от директора д-р Миодраг Чизмович. Институцията празнува 128 години непрекъсната дейност, което я прави една от най-старите в сферата на културата на Балканите. Ансамбълът представя традиционните танци, музика, носии и обичаи на Черна гора, като от над 25 години е член на престижната международна организация CIOFF. Благодарение на автентичния си репертоар и професионализъм, съставът е печелил множество награди и е изнасял концерти в цяла Европа и Близкия изток, включително в Италия, Германия, Полша, Ирак, Австрия, Гърция, Румъния и България.

България: Магьосниците на ритъма – Фолклорен ансамбъл "Тракия" – Пловдив

Фолклорен ансамбъл "Тракия" е един от най-авторитетните и обичани музикално-танцови състави в България. Вече десетилетия наред той е културен посланик на страната ни по света, съхранявайки и интерпретирайки по неповторим начин богатството на българския фолклор. Ансамбълът е създаден през 1974 година в град Пловдив. Негов основател, дългогодишен главен художествен ръководител и вдъхновител е легендарният хореограф проф. Кирил Дженев, който поставя основите на нов етап в развитието на българското фолклорно изкуство. Проф. Дженев, заедно със своите съмишленици, превръща състава в творческа лаборатория, където традиционните народни танци и песни се издигат до нивото на висше сценично изкуство, без да губят своята автентичност и емоционален заряд.

Специфично за ФА "Тракия" е неговата способност да пресъздава фолклорното богатство от всички етнографски области на България, с особен акцент върху Тракийската област. Ансамбълът се състои от три основни звена, които работят в абсолютна синергия:

Танцов състав – известен със своята перфектна техника, динамика и артистичност.

Народен хор – съставен от ангелски гласове, които изпълняват сложни многогласни партитури и разплакват публиката по света.

Народен оркестър – виртуозни музиканти, които владеят до съвършенство традиционните български инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура и тъпан).

През годините в творческия екип на ансамбъла блестят имена като доц. Стефан Мутафчиев (главен диригент и композитор), проф. Даниела Дженева (настоящ главен художествен ръководител, продължаващ делото на своя баща) и много други изключителни творци. Ансамбъл "Тракия" е изнесъл хиляди концерти в България и в над 50 страни по целия свят. Географията на техните турнета обхваща Франция, Германия, Италия, Испания, Белгия, Нидерландия, Гърция, Япония, Индия, Китай, Южна Корея, както и мащабни и изключително успешни гостувания в САЩ, Канада, Колумбия и Мексико. Навсякъде по света изпълненията им се посрещат на крака, а световната преса често ги описва като "чудо от България" и "магьосници на ритъма".

За своя огромен принос към българската култура и изкуство Фолклорен ансамбъл "Тракия" е удостоен с най-престижните държавни и професионални отличия: "Кристално огърлие", Награда "Пловдив", "Златна лира", "Сребърна лира", Орден "Кирил и Методий" и други.

Съставът е неизменна част от културния живот на Пловдив и остава една от най-ярките визитни картички на българската идентичност на световната сцена. "Тракия" е школа, история и любов към българския корен, която се предава от поколение на поколение.

Всеки ден, от понеделник до петък, градът ще се превръща в жива сцена със специална ежедневна програма, която включва:

17:30 ч. – Фестивални дефилета: Пъстри, шумни и изпълнени с енергия шествия на танцовите трупи ще тръгват от "Дом Левски", ще преминават по Главната улица и ще раздвижват града до пл. "Стефан Стамболов".

18:00 ч. – Концерти на открито: Веднага след дефилетата, сцената пред Общината ще се превърне в мозайка от кратки, вълнуващи откъси от програмите на съставите.

20:00 ч. – Вечерни концерти в Античния театър: Кулминацията на всеки от фестивалните дни! Магията оживява в сърцето на Стария град, където древните камъни ще срещнат младостта и фолклорния огън на света.

Акценти, които не бива да пропускате:

27 юли (понеделник), 20:00 ч. – Тържествено официално откриване на XXX Международен фолклорен фестивал в Античния театър.

31 юли (петък), 20:00 ч. – Грандиозен Гала-концерт и официално закриване под звездите.

Очаквайте графика на концертите по дни!