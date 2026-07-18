Община Пловдив осигури нов електрически автомобил и зарядна станция за нуждите на Дом за стари хора

Община Пловдив успешно реализира дейностите по Договор № BG-RRP-13.011-0026-C01 по проект „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU. В рамките на проекта общината закупи един електрически автомобил с капацитет 5+1 места и една зарядна станция, които ще бъдат използвани за нуждите на Дом за стари хора.

Новото превозно средство ще подпомогне ежедневната дейност на социалната услуга, като осигури по-надежден, безопасен и екологичен транспорт при предоставянето на грижи и подкрепа на възрастните хора. Електромобилът ще улесни придвижването на потребителите при посещения в лечебни заведения, институции и други дейности, свързани с техните здравни и социални потребности, както и ще подпомогне работата на персонала.

Реализираната инвестиция е част от усилията на Община Пловдив за модернизиране на социалните услуги и въвеждане на устойчиви решения, които допринасят за намаляване на въглеродните емисии, повишаване на енергийната ефективност и подобряване качеството на предоставяната грижа. Проектът е в съответствие с целите на Европейския зелен пакт, Плана REPowerEU и политиките за развитие на чистата мобилност.

Чрез тази инвестиция Община Пловдив продължава последователната си политика за развитие на съвременни, достъпни и качествени социални услуги, насочени към повишаване качеството на живот на възрастните хора и осигуряване на по-добри условия за тяхната ежедневна подкрепа.