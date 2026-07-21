Продължава отстраняването на последиците след снощната буря

Мерки за справяне с последиците от силната буря в Пловдив бяха набелязани на заседание на сформирания оперативен щаб, което се проведе рано тази сутрин при кмета на Община Пловдив Костадин Димитров. В него участваха заместник-кметовете, районните кметове, представители на всички общински предприятия, както и на ДФ "Пловдив 112", Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив и Областна дирекция на МВР – Пловдив.

Източник: Община Пловдив

Към момента всички улици в Пловдив са проходими. Екипите на ОП "Градини и паркове" работят с подсилен състав от резачи, като основен приоритет е разчистването на паднали дървета и клони, както и отводняването на засегнатите участъци в града. Получени са над 400 сигнала за паднали дървета и клони, като част от вече разчистената дървесна маса е преместена в зелените площи, за да не затруднява движението.

Кметът Костадин Димитров лично координира работата на службите и институции, ангажирани с овладяването на последствията от бурята.

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"Благодаря на всички, които без прекъсване работиха през нощта, за да осигурят безопасността на гражданите и да възстановят нормалното движение в града. Предстои още работа и мобилизираме целия наличен ресурс. Отправям призив и към бизнеса в Пловдив – ако разполага с тежка техника, нека се включи и помогне в разчистването", заяви кметът Костадин Димитров.

Източник: Община Пловдив

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология прогнозите за тази и следващата вечер отново са за гръмотевични бури и силен, на места ураганен вятър. Общината призовава гражданите да ограничат излизанията си при влошаване на времето, да не паркират автомобилите си под дървета, електрически стълбове и нестабилни конструкции, както и да подават сигнали при възникнали опасни ситуации на телефон 112.

Община Пловдив продължава да следи обстановката и ще информира своевременно гражданите за предприетите действия и развитието на ситуацията.