Кметът на Пловдив Костадин Димитров официално откри празничния базар „Коледа в Пловдив“, разположен на площад „Централен“. „Рождество Христово е време за светлина, топлина и доброта. Радвам се, че за поредна година превръщаме сърцето на Пловдив в място, където семейства и приятели могат да се събират, да се радват на споделените моменти и да създават красиви спомени. Искаме коледният дух да присъства в целия град и да носи радост на пловдивчани и на всички наши гости. Нека да имаме нашето пловдивско „Заедно“ – с тези думи кметът Костадин Димитров даде старт на инициативата.

За празничната атмосфера на събитието се погрижиха музикантите от Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) в Пловдив с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов. Музикалната програма продължи с концерт на популярната българска група „Скандау“, която допринесе за празничното настроение в центъра на града. Стотици пловдивчани се събраха за откриването на коледното градче, което тази година предлага многобройни забавления за малки и големи, както и богато разнообразие от традиционни ястия и специалитети, греяно вино и горещ шоколад.

Сред най-големите атракции са уникалната двуетажна въртележка, изработена в Италия специално за „Коледа в Пловдив“ и пързалка за спускане с шейни без сняг. Отново се завръща и въртящата се коледна елха, която бе любима за посетителите през миналата година.

Програмата включва концерти, танцови и балетни спектакли, хорови изпълнения, коледарски и кукерски представления, както и творчески работилници. Музикалните събития ще продължат през целия празничен период, като всяка събота сцената ще посреща популярни български изпълнители. Входът за всички концерти, спектакли и творчески работилници е свободен.

Второто издание на „Коледа в Пловдив“ ще продължи 45 дни – от 20 ноември 2026 г. до 3 януари 2027 г. Коледното градче на площад „Централен“ ще посреща посетители всеки ден от 10:00 до 22:00 часа.