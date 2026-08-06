Престъпление от омраза?: Жестоко убийство на мъж в Пловдив, съгражданите му искат справедливост

Тежко убийство в Пловдив разтърси страната. Полицията разследва умишлено убийство от вторник на Младежкия хълм в града, съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура и Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив.

Мъжът е бил открит след сигнал, получен около 17:20 ч.. 37-годишният мъж е намерен в подножието на хълма в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал, пише БТА.

Местни медии съобщиха, че се работи по версия, в която престъплението е дело на тийнейджъри и е убийство от омраза.

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Съгражданите му искат справедливост

С официална позиция излезе кметът на Кричим, тъй като се оказа, че жертвата е от града.

Кметът на Община Кричим Атанас Калчев излезе с официална позиция по повод трагичната смърт на 31-годишния Георги Кузев, жител на град Кричим, който почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив.

В своето обръщение кметът изразява искрените си съболезнования към семейството, близките и приятелите на Георги Кузев и призовава към отговорност в публичното говорене, докато компетентните органи извършват разследването, предаде БТА.

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Публикуваме позицията на кмета Атанас Калчев:

"Починалият след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив Георги Т. Кузев е наш съгражданин от гр. Кричим.

Преди всичко изразявам искрените си съболезнования към неговите близки и приятели.

Случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на извършеното престъпление. Именно затова е важно ясно да разграничаваме установените факти от предположенията, тъй като разследването все още е в начален етап.

В публичното пространство вече се разпространяват различни версии - че жертвата е била примамена чрез приложение за запознанства, че извършителите са група тийнейджъри и че е възможно мотивът да е престъпление от омраза. До официалното им потвърждаване от прокуратурата и МВР обаче те остават единствено работни хипотези, а не доказани факти.

Независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя няколко изключително сериозни въпроса - за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм в Пловдив и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда.

От човешка гледна точка тази трагедия е още по-болезнена. Въпреки тежката си съдба Георги е избрал честния труд и достойния живот. Загубата му по този особено жесток начин прави случилото се още по-покъртително.

Това не е просто пореден криминален случай. Ако първоначалните версии се потвърдят, ще говорим за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност. Ако част от тях отпаднат, това по никакъв начин не намалява тежестта на извършеното убийство.

Днес обществото очаква не спекулации, а истина. Не прибързани оценки, а доказателства. И най-вече - справедливост".