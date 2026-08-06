Войната в Украйна:

Престъпление от омраза?: Жестоко убийство на мъж в Пловдив, съгражданите му искат справедливост

06 август 2026, 8:20 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: Деница Китанова/Actualno.com
Престъпление от омраза?: Жестоко убийство на мъж в Пловдив, съгражданите му искат справедливост

Тежко убийство в Пловдив разтърси страната. Полицията разследва умишлено убийство от вторник на Младежкия хълм в града, съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура и Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив.

Мъжът е бил открит след сигнал, получен около 17:20 ч.. 37-годишният мъж е намерен в подножието на хълма в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал, пише БТА.

Местни медии съобщиха, че се работи по версия, в която престъплението е дело на тийнейджъри и е убийство от омраза.

Още: Обвиняемият за смъртта на мъж на Лъвов мост остава в ареста

Съгражданите му искат справедливост

С официална позиция излезе кметът на Кричим, тъй като се оказа, че жертвата е от града.

Кметът на Община Кричим Атанас Калчев излезе с официална позиция по повод трагичната смърт на 31-годишния Георги Кузев, жител на град Кричим, който почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В своето обръщение кметът изразява искрените си съболезнования към семейството, близките и приятелите на Георги Кузев и призовава към отговорност в публичното говорене, докато компетентните органи извършват разследването, предаде БТА.

Още: Убил баба си с нож: Арестуваха 38-годишен видинчанин

Публикуваме позицията на кмета Атанас Калчев:

"Починалият след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив Георги Т. Кузев е наш съгражданин от гр. Кричим.

Преди всичко изразявам искрените си съболезнования към неговите близки и приятели.

Случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на извършеното престъпление. Именно затова е важно ясно да разграничаваме установените факти от предположенията, тъй като разследването все още е в начален етап.

В публичното пространство вече се разпространяват различни версии - че жертвата е била примамена чрез приложение за запознанства, че извършителите са група тийнейджъри и че е възможно мотивът да е престъпление от омраза. До официалното им потвърждаване от прокуратурата и МВР обаче те остават единствено работни хипотези, а не доказани факти.

Независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя няколко изключително сериозни въпроса - за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм в Пловдив и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда.

От човешка гледна точка тази трагедия е още по-болезнена. Въпреки тежката си съдба Георги е избрал честния труд и достойния живот. Загубата му по този особено жесток начин прави случилото се още по-покъртително.

Това не е просто пореден криминален случай. Ако първоначалните версии се потвърдят, ще говорим за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност. Ако част от тях отпаднат, това по никакъв начин не намалява тежестта на извършеното убийство.

Днес обществото очаква не спекулации, а истина. Не прибързани оценки, а доказателства. И най-вече - справедливост".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пловдив убийство Младежки хълм Георги Кузев престъпление от омраза
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес