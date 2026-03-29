Кметът на Пловдив се включи в акция по залесяване на Бунарджика

Кметът на Пловдив Костадин Димитров се включи в акция по залесяване с декоративни фиданки на територията на Хълма на освободителите. Съвместната инициатива на Община Пловдив и „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД е част от последователните усилия на ръководството на общината за подобряване на зелената система и устойчивото развитие на градската среда.

Костадин Димитров изтъкна, че кампанията е част от грижата към природата, към децата ни и града, който искаме да оставим след себе си.

„Радвам се, че сме тук заедно, обединени от една кауза – да променяме средата около нас към по-добро. С всяка фиданка, която засаждаме, правим този хълм по-зелен и красив. Залесяването не е еднодневна акция — това е дългосрочен ангажимент да пазим, да поддържаме и да развиваме зелените пространства“, подчерта кметът на Пловдив. Той благодари на всички участници в инициативата и ги поздрави за отговорността и активността им. По думите на Костадин Димитров тази пролет предстои Община Пловдив с помощта на дарители отново да засади 1000 нови дръвчета в града.

В залесяването се включиха и заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов, представители на общинската администрация и служители на компанията. В рамките на акцията бяха засадени 70 дръвчета от видовете липа, див рожков, мъждрян и чинар, които ще допринесат за подобряване на екологичните характеристики на района.

Засадените растителни видове са местни и характерни за природната забележителност, като са внимателно подбрани в съответствие с почвените и климатичните условия на района. Подборът на видовия състав е насочен към осигуряване на дългосрочна устойчивост на насажденията и ограничаване на риска от разпространение на инвазивни или несвойствени видове.

Фиданките са дарение от „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД в рамките на доброволната екологична инициатива „Active Green“, която дружеството реализира ежегодно на територията на Община Пловдив. Кампанията има за цел да насърчава опазването на околната среда и развитието на зелените пространства. Съвместните усилия са пример за успешно партньорство между местната власт и бизнеса в полза на обществената среда.