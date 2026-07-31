Шоуто на Пеещите фонтани в Пловдив продължава през август с поредицата „Открий Пловдив“

След незабравимите съботни вечери през юни и юли, в които магията на Disney оживя върху водната завеса на Пеещите фонтани в Цар-Симеоновата градина, кино прожекциите на открито продължават и през август. Впечатляващото музикално шоу „Disney: Лято на историите“, реализирано в партньорство с Община Пловдив и Visit Plovdiv, отстъпва място на богатата история и културно наследство на града. Танцът на светлината и водата на фонтаните в завладяващото музикално шоу „Disney: Лято на историите“ пренесе публиката в свят, изпълнен с приключения, магия и незабравими герои. Сега всяка събота през месец август, от 21.30 часа, жителите и гостите на Пловдив ще могат да гледат интересната поредица „Открий Пловдив“.

Тя се състои от 10 кратки филма (с времетраене между 5 и 7 минути), посветени на най-значимите исторически, архитектурни и културни забележителности на града: Античния театър, Базиликите, Къщите на Стария Пловдив, Античният стадион, Античният форум, Цар Симеоновата градина, Хълмовете на Пловдив, Капана, Тютюневият град. Проектът е създаден от екипа на БНТ Пловдив по случай 50-годишния юбилей на телевизионния център и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

Автори на „Открий Пловдив“ са журналистите Димитър Димитров, Камен Коларов, Златка Далчева и Владислав Севов. Оператор е Антон Марчев, режисьори по монтажа са Петър Гичев и Иван Палейков, а режисьор на цялата поредица е Пепа Кошишка.