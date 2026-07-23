От 1 август стартира кандидатстването по Компонент 1 "Фестивали и значими събития" на Програма "Култура" в Пловдив

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на проекти по Програма „Култура“, част от Календара на културните събития на Община Пловдив.

Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща годината на реализирането на проектите (през настоящата сесия се подават проекти, които ще се реализират през 2027 г.).

Компонентът подкрепя организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития в различните видове изкуства, социализация на културно-историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и други еквивалентни прояви. Проектите трябва да се реализират на територията на Община Пловдив, да са предназначени за местното население и да допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаването на Пловдив като културна столица и творчески град. Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на Община Пловдив.

Кой има право да кандидатства:

Български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговския регистър, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени;

Юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган;

Български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Как се кандидатства?

Подаването на документи се извършва изцяло по електронен път чрез платформата „Програма Култура“ (за електронно подаване на проектни предложения и отчитане на финансираните дейности) на адрес: culture.plovdiv.bg.

Документите можете да намерите на следните места в платформата:

Чрез бутона „Документи и формуляри“ (най-долу в навигационната лента на сайта): culture.plovdiv.bg/documents

Чрез бутона „Кандидатствай по компонент“ на началната страница (горе вдясно): culture.plovdiv.bg/components

Чрез бутона „Повече за компонента“ на началната страница (в центъра): culture.plovdiv.bg/components/p/80-фестивали-и-значими-събития

⚠️ Важно за кандидатстващите през платформата:

Всички подадени документи следва да са подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

Бюджетът се прикачва във формат Excel, като файлът се подписва на Лист 2.

Крайният срок за подаване на документи е 31 август 2026 г., до 24:00 ч.