Кметът на Пловдив посрещна участниците в 30-ия Международен фолклорен фестивал

В четвъртия ден от програмата на Международния фолклорен фестивал в Пловдив кметът на града Костадин Димитров посрещна представителите на ансамблите, участващи в тазгодишното 30-то юбилейно издание. С красивите си традиционни костюми танцьорите изпълниха Заседателната зала на общината с много цвят и настроение. Под този знак преминават всички дни на фестивала, който всяка година се превръща в истински празник за пловдивската публика.

В юбилейното 30-о издание на фестивала участват близо 200 изпълнители от шест държави: Студентски ансамбъл към Университета „Иване Джавахишвили“ (Грузия), Фолклорен балет „Атенео Фуенте“ (Мексико), Фолклорен балет „Ритми на времето“ – Златна компания (Перу), Професионален ансамбъл „Босилек“ (Румъния), Фолклорен ансамбъл „Захумлие“ (Черна гора), Фолклорен ансамбъл „Тракия“ (България / домакин).

Кметът поздрави участниците и техните ръководители, като им пожела да запазят скъпи спомени от престоя си в града.

„Щастлив съм, че за 30-и път Пловдив е домакин на този традиционен фестивал. Фолклорът не е минало, напротив – той е мост между поколенията. Пловдив е пъстър и пълен с живот благодарение на вас. Благодаря ви!“, обърна се към гостите Костадин Димитров.

Всяка от групите поднесе традиционен подарък от своя регион, а кметът Димитров подари на всеки състав Почетен плакет и луксозен албум „Пловдив – древен и вечен“.

На срещата присъстваха изпълнителният директор на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев, представители на общинската администрация и доброволците-гидове, които се грижат за превода, логистиката и престоя на групите. Кирил Велчев благодари специално на екипа на отдел „Култура“ на общината за отличната организация, на танцьорите – за въздействащите програми, и на публиката, която всяка вечер изпълва Античния театър.

Срещата завърши с обща снимка на официалните стълби и пред сградата на Община Пловдив.

Тази вечер (30 юли) от 20:00 ч. на Античния театър публиката ще се наслади на концерта на ансамблите от Грузия, Мексико и Румъния. Съставите от Перу и Черна гора гостуват в гр. Пещера.

Утре (31 юли) от 20:00 ч. на Античния театър ще се състои празничният Галаконцерт и официалното закриване с участието на всички гостуващи държави и ФА „Тракия“.

30-ият Международен фолклорен фестивал се организира от Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година. Входът за концертите е свободен.