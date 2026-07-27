Започна строителството на нова детска ясла в Пловдив

Стартираха дейностите по изграждането на нова детска ясла за осем групи в район „Тракия“, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Детското заведение ще се намира в карето между улиците „Георги Цариградски“, „Димитър Кодоглу“, „Юлия Вревская“ и „Вилнюс“ в квартал „Скобелева майка“.

Сградата ще има 4 секции, като в първите две, които ще са на два етажа, ще се помещават яслените групи. Във втората секция са ситуирани административни помещения и пътнически асансьор с 2 спирки.

В третата и четвъртата секция, които са едноетажни, ще бъдат разположени физкултурен/музикален салон, заедно със съблекални, кухненски блок и други сервизни помещения.

„Продължаваме последователно да инвестираме в образователната инфраструктура, защото всяко ново място в детска ясла е спокойствие за едно семейство. С изграждането на това детско заведение ще дадем възможност на десетки малчугани да растат в съвременна и сигурна среда“, заяви кметът Костадин Димитров.

Стойността на строителството на детската ясла е 4 401 755 евро, като 2 300 800 евро са осигурени по програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027“ към Министерството на образованието и науката, а останалото е съфинансиране от Община Пловдив.