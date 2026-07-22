Община Пловдив поставя нови контейнери за биоразградими отпадъци

Разширява се обхватът на системата за разделно събиране на растителни отпадъци

Община Пловдив започна поетапното поставяне на нови контейнери за биоразградими отпадъци. Инициативата е част от усилията на местната администрация за развитие на системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци, като се разширява обхватът ѝ в няколко квартала на града.

Над 1500 нови съда за смет, устойчиви на атмосферни влияния и механични повреди, ще бъдат разположени на места с интензивно използване, като при необходимост ще се обособят и нови точки за събиране на отпадъци.

Нови контейнери ще се поставят поетапно в кварталите "Прослав", "Остромила", "Беломорски", "Разкопаница" и "Гаганица", където ще бъде въведена нова система за събиране на растителни отпадъци "от врата до врата".

На домакинствата там ще бъдат предоставени индивидуални съдове тип "Мева" с вместимост 120 или 240 литра, а на определени места ще бъдат разположени и контейнери тип "Бобър" с вместимост 1100 литра, предназначени за общо ползване. При предоставянето на контейнерите всяко домакинство ще получи информация за графика на обслужване и указания за правилното използване на системата. В квартал "Коматево" ще бъдат подменени съществуващите повредени съдове и възстановени липсващите контейнери.

В контейнерите за растителни отпадъци могат да се изхвърлят окосена трева, листа и цветя, отпадъци от подрязване на храсти, клони, дървени стърготини, плодови и зеленчукови обелки и други растителни хранителни отпадъци. Не се допуска изхвърлянето на смесени битови отпадъци, пластмаса, хартия, стъкло, метал, строителни отпадъци, пръст, камъни, пепел, животински отпадъци, както и клони, дънери и други едри дървесни отпадъци.

Съдовете за растителни отпадъци ще се обслужват веднъж седмично в периода от април до октомври, когато се образуват най-големи количества зелени отпадъци. През есенно-зимния сезон честотата на обслужване ще бъде съобразена със сезонните количества.

При образуване на по-големи количества растителни отпадъци, които не могат да бъдат събрани в предоставените съдове, гражданите могат безвъзмездно да ги предават в Компостиращата инсталация на Община Пловдив в Северна промишлена зона. Предаваните отпадъци следва да бъдат чисти, в обем до 1 куб. м на ден, да съдържат единствено биоразградими растителни материали, без примеси от битови, строителни или други отпадъци.

Разделното събиране на растителните отпадъци позволява тяхното компостиране и превръщането им в ценен ресурс. По този начин се намалява количеството отпадъци, които се депонират, ограничават се емисиите на парникови газове и се пестят природни ресурси. Това е важна стъпка към изграждането на по-чиста, по-зелена и по-устойчива градска среда.

Община Пловдив призовава всички жители да използват предоставените съдове по предназначение и да се включат активно в системата за разделно събиране. Отговорното отношение към отпадъците е обща грижа и важен принос за опазването на околната среда и повишаването на качеството на живот в града.

С цел насърчаване на разделното събиране на биоразградими отпадъци в началото на всеки пролетен сезон Община Пловдив ще предоставя безвъзмездно произведен компост на гражданите, които са участвали най-активно в системата и са предавали чисти биоразградими растителни отпадъци. Инициативата има за цел да поощри отговорното отношение към околната среда и да насърчи използването на получения компост за озеленяване и поддържане на дворове и градини.

За допълнителна информация гражданите могат да се обръщат към Дирекция "Опазване на околната среда" при Община Пловдив или към съответната районна администрация.