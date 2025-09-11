Откриха нова детска ясла в квартал в Пловдив

Нова детска ясла с млечна кухня бе открита днес в квартал „Съдийски“. Лентата бе прерязана от кмета на Пловдив Костадин Димитров, бившия кмет Здравко Димитров, заместник-кметовете Владимир Темелков и Хакъ Сакъбов, кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и директора на детското заведение Деница Килимска. Сградата на ул. „Стоян Михайловски“ №13 разполага с физкултурен и музикален салон и ще функционира като втори адрес на „Детска ясла на мечтите“.

Костадин Димитров подчерта, че новата ясла е уникална и е дългоочаквана от родителите в района. Той благодари на Здравко Димитров, в чийто мандат е стартирал проекта и на всички, които са допринесли за успешния му финал.

„Това е място, където децата ще растат, учат и ще се забавляват в обстановка, създадена с много грижа и внимание. Вярвам, че инвестициите за децата са най-добрите инвестиции в бъдещето. Полагаме усилия да модернизираме всички образователни институции. Това е устойчива политика на Община Пловдив, чиято цел е да постигне най-доброто за нашите деца“, посочи кметът Костадин Димитров.

„Нека да ни е честита новата детска ясла. Благодаря за подкрепата на кмета Костадин Димитров, на предшественика му Здравко Димитров, на Общинския съвет, на заместник-кмета Владимир Темелков, както и на строителите. Яслата е за 3 групи и смятам, че ще покрие нуждите на тази част от района“, изтъкна кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров също изказа признателност на екипа си, с който е започнал проекта, както и на общинските съветници, подкрепили инициативата. Той благодари и на кмета Костадин Димитров, който е направил всичко възможно детското заведение да бъде завършено.

„Нека в тази детска ясла има много детски глъч и усмивки. Децата са нашето богатство и бъдеще“, отбеляза Здравко Димитров и подари икона на Света Богородица на директора Деница Килимска.