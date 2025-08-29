Поставиха нови знамена в Пловдив в навечерието на 6 септември

С близо 400 нови знамена Пловдив ще посрещне 6 септември - Деня на Съединението и Празник на града.

Служители на общинското предприятие „Чистота“ поставиха флаговете на входно-изходните артерии на Пловдив – Асеновградско, Кукленско, Карловско, Пещерско шосе и надлез „Скобелева майка“. Големи трибагреници са монтирани и върху 15-метровите пилони на входовете на града на Карловско, Кукленско, Пазарджишко и Голямоконарско шосе, както и на надлез „Скобелева майка“

Обновени са знамената и на „Коматевско шосе“ и на моста на Панаира.

Директорът на ОП „Чистота“ Десислава Георгиева посочи, че националните и пловдивските флагове се подменят два пъти годишно – за Националния празник 3 март и за Деня на Съединението. Флаговете са изработени от Общинското социално предприятие за хора с увреждания.