Поставиха нови знамена в Пловдив в навечерието на 6 септември

29 август 2025, 16:15 часа 172 прочитания 0 коментара
С близо 400 нови знамена Пловдив ще посрещне 6 септември - Деня на Съединението и Празник на града.

Служители на общинското предприятие „Чистота“ поставиха флаговете на входно-изходните артерии на Пловдив – Асеновградско, Кукленско, Карловско, Пещерско шосе и надлез „Скобелева майка“. Големи трибагреници са монтирани и върху 15-метровите пилони на входовете на града на Карловско, Кукленско, Пазарджишко и Голямоконарско шосе, както и на надлез „Скобелева майка“

Обновени са знамената и на „Коматевско шосе“ и на моста на Панаира.

Директорът на ОП „Чистота“ Десислава Георгиева посочи, че националните и пловдивските флагове се подменят два пъти годишно – за Националния празник 3 март и за Деня на Съединението. Флаговете са изработени от Общинското социално предприятие за хора с увреждания.

Антон Иванов Отговорен редактор
община Пловдив
