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Шампионката на Ролан Гарос отпадна още във втория кръг на Уимбълдън

02 юли 2026, 12:36 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шампионката на Ролан Гарос отпадна още във втория кръг на Уимбълдън

Шампионката от тазгодишното издание на Ролан Гарос Мира Андреева отпадна още във втори кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис, след като отстъпи на Барбора Крейчикова в трисетов трилър – 6:4, 5:7, 4:6. Срещата продължи близо два часа и 45 минути.

Мира Андреева не успя да се противопостави на Барбора Крейчикова

Андреева, която бе поставена под №5 в основната схема, поведе в резултата след първи сет, в който изоставаше с 0:3 на старта. Във втората част Крейчикова отново първа стигна до пробив, но допусна рибрейк в деветия гейм. Все пак, нов пробив за бившата шампионка от Ролан Гарес бе достатъчен за равенство в сетовете.

В третия решителен не липсваше драма. Крейчикова проби, но подобно на втората част, загуби подаването си в деветия гейм, сервирайки за победата, след като пропиля цели седем мачбола. При осмия обаче в следващия гейм нямаше прошка и така чехкинята продължава напред.

Следващата съперничка на Барбора Крейчикова е нейната сънародничка Никола Бартункова, която победи друга представителка на Чехия – специалистката на двойки Катерина Синякова. Седмата поставена Коко Гоф се измъчи с аржентинката Солана Сиера. Американката спечели с тайбрек в третия сет, в който губеше с 4:7 точки. За следващия кръг прогресираха още Джесика Пегула и Белинда Бенчич.

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Уимбълдън Ролан Гарос Барбора Крейчикова Мира Андреева
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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