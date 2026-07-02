Шампионката на Ролан Гарос отпадна още във втория кръг на Уимбълдън

Шампионката от тазгодишното издание на Ролан Гарос Мира Андреева отпадна още във втори кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис, след като отстъпи на Барбора Крейчикова в трисетов трилър – 6:4, 5:7, 4:6. Срещата продължи близо два часа и 45 минути.

Мира Андреева не успя да се противопостави на Барбора Крейчикова

Roland-Garros champion Mirra Andreeva is GONE in the second round 🤯



Her reaction could not be more different to her victor Barbora Krejcikova 👀



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Андреева, която бе поставена под №5 в основната схема, поведе в резултата след първи сет, в който изоставаше с 0:3 на старта. Във втората част Крейчикова отново първа стигна до пробив, но допусна рибрейк в деветия гейм. Все пак, нов пробив за бившата шампионка от Ролан Гарес бе достатъчен за равенство в сетовете.

В третия решителен не липсваше драма. Крейчикова проби, но подобно на втората част, загуби подаването си в деветия гейм, сервирайки за победата, след като пропиля цели седем мачбола. При осмия обаче в следващия гейм нямаше прошка и така чехкинята продължава напред.

Следващата съперничка на Барбора Крейчикова е нейната сънародничка Никола Бартункова, която победи друга представителка на Чехия – специалистката на двойки Катерина Синякова. Седмата поставена Коко Гоф се измъчи с аржентинката Солана Сиера. Американката спечели с тайбрек в третия сет, в който губеше с 4:7 точки. За следващия кръг прогресираха още Джесика Пегула и Белинда Бенчич.

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