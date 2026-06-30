Пловдив внесе кандидатурата си за Европейска столица на спорта 2028. На специална пресконференция кметът Костадин Димитров, заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, доц. Ангел Джамбов от Медицинския университет и Ласка Ненова – генерален мениджър на BG Бъди Активен, представиха концепцията, с която градът ще се бори за престижното отличие.

Официалната кандидатура е разработена от Община Пловдив в партньорство със сдружение BG Бъди Активен и обхваща всички 12 критерия на ACES Europe – от спортната инфраструктура и спортните клубове до общественото здраве, достъпността, спортния туризъм, екологичната устойчивост и програмата за 2028 година.

„Пловдив винаги е бил град на спорта. Днес надграждаме тази традиция с ясната цел спортът да бъде достъпен за всеки – независимо дали е професионален състезател, дете, възрастен човек или просто иска да води по-активен начин на живот. За нас тази кандидатура не е само състезание за титлата, а възможност да направим Пловдив още по-здрав, по-активен и по-привлекателен град“, заяви кметът Костадин Димитров.

Той подчерта, че общината последователно инвестира както в големите спортни обекти, така и в кварталната спортна инфраструктура.

„Работим едновременно в няколко посоки – поетапно модернизираме големите спортни бази, изграждаме нови пространства за спорт в кварталите и привличаме все повече международни първенства. Искаме всеки пловдивчанин да има възможност да спортува близо до дома си. Именно това е философията на кандидатурата ни“, каза още Костадин Димитров.

Кметът припомни, че през 2028 година Пловдив вече има заявени домакинства на редица международни прояви, сред които Европейското първенство по футбол за юноши, турнири по гребане, тенис, бойни спортове и други дисциплини.

Заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов отбеляза, че кандидатурата е естествено продължение на дългогодишните спортни традиции на града.

„Пловдив заслужава да бъде Европейска столица на спорта. Това е град с над 150 спортни клуба, богата история и доказан опит като домакин на международни състезания. Най-важното обаче е спортът да достига до всички хора – във всеки квартал и на всяка възраст – от 8 до 88 години“, заяви Николай Бухалов.

Доц. Ангел Джамбов от Медицинския университет в Пловдив постави акцент върху връзката между физическата активност и общественото здраве. „Науката е категорична, че физическата активност е един от най-силните защитни фактори срещу редица хронични заболявания. Но хората се движат повече, когато градската среда го позволява. Именно затова тази кандидатура е важна – защото поставя здравето и активния начин на живот в центъра на градските политики“, каза доцент Джамбол.

Ласка Ненова, генерален директор на BG Бъди Активен, представи концепцията и апликационната книга.

„Тази кандидатура не е просто описание на спортната инфраструктура. Тя показва как спортът може да бъде двигател за по-здравословен, по-устойчив и по-активен град. Показваме система, която обединява клубове, училища, институции, здравеопазване и граждани около една обща кауза“, обясни Ласка Ненова. Тя обясни, че кандидатурата на Пловдив е изградена около концепцията „Активен Пловдив“, която поставя във фокуса не само спортните клубове и професионалния спорт, а и ежедневната физическа активност на гражданите – в училищата, парковете, кварталите и публичните пространства.

През октомври Пловдив ще бъде посетен от международна оценителна комисия на ACES Europe, която ще направи оглед на спортната инфраструктура и ще проведе срещи с местните партньори. Решението за Европейска столица на спорта 2028 се очаква през ноември.