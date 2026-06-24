Обновената голяма детска площадка в Цар-Симеоновата градина в Пловдив отново посреща децата за игра

Голямата детска площадка в Цар-Симеоновата градина от днес отново е достъпна за игра, след като приключи подмяната на ударопоглъщащата настилка. Съоръжението беше затворено на 3 юни т.г., за да бъдат извършени необходимите ремонтни дейности.

Ремонтът е реализиран с финансовата подкрепа на „Хепи“ ЕАД, които дариха за целта над 40 000 евро. „Благодарение на инвестицията една от най-посещаваните детски площадки в Пловдив вече разполага с нова и безопасна настилка, осигуряваща по-добри условия за игра на децата“, коментира кметът на Пловдив Костадин Димитров. В знак на признателност той подари плакет на Община Пловдив на маркетинговия директор на компанията Яница Тилева.

От своя страна Тилева припомни, че това не е първата подобна инициатива на „Хепи“ за обновяване на детски площадки и заяви, че компанията ще продължи да подкрепя подобни проекти, насочени към създаването на по-добра и безопасна среда за децата.

По повод приключването на ремонта на площадката се състоя детски празник. За най-малките посетители бяха организирани игри с аниматор, а децата получиха подаръци.