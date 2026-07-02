Кое е по-хубавото място за почивка - България, Гърция или някъде другаде? Анкетата на Actualno.com

Летният сезон започна, а с него отново дойде и вечният въпрос - къде е по-добре да почиваме: в България или в Гърция?

Сравненията между двете дестинации са обичайни всяка година - за цените, обслужването, плажовете, храната и цялостното усещане за почивка. Темата обаче се изостри още повече след приемането на еврото и повишаване на цените, с което не всеки може да се справи. .

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Къде бихте избрали да почивате това лято - в България или в Гърция?

Преди да посочите своя отговор в анкетата (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Как оценявате бюджета на Гълъб Донев?

381 гласа (73 %) отговориха, че следното: "Дежа вю от Жан Виденов. Имам лоши предчувствия".

130 гласа (25 %) заявиха, че бюджетът е естествено продължение на капана, заложен в предишните бюджети.

10 гласа (2 %) признаха, че нищо не може да им отклони вниманието от мачовете.

А сега питаме за друго:

Къде сте избрали да почивате това лято?

а) В България - има няколко места, които винаги ще обичам.

б) В Гърция - защото получавам по-добро качество за цената.

в) Някъде другаде.

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.