Зам.-кмет на Пловдив откри нова STEM зона в Професионалната гимназия по електроника и електротехника

Нова зона „Роботика и киберфизични системи“ има от днес Професионалната гимназия по електроника и електротехника (ПГЕЕ) в Пловдив. Тя е част от STEM центъра на училището. Лентата на новото учебно пространство прерязаха директорът на гимназията инж. Любомира Вълкова и заместник-кметът Николай Бухалов.

„В новата STEM среда нашите ученици ще придобиват знания и умения, които са ключови за професиите на бъдещето. Технологиите се развиват изключително бързо и образованието трябва да отговаря на тези промени. Освен зоната за роботика и киберфизични системи, изградихме и осем високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи, които ще позволят интегрирано и интерактивно обучение. Новият STEM център надгражда вече съществуващия ни център по природни науки и създава още по-добри възможности за нашите ученици“, подчерта директорът на ПГЕЕ инж. Любомира Вълкова.

Заместник-кметът Николай Бухалов поздрави екипа на гимназията за последователната работа по модернизирането на образователната среда.

„Тук виждам не просто нови кабинети и техника, а визия за бъдещето и желание учениците да получат образование на европейско ниво. Благодаря на целия екип за професионализма, постоянството и ентусиазма, с които развивате училището и създавате условия младите хора да разгърнат потенциала си“, заяви Бухалов.

Като жест на подкрепа той връчи на гимназията таблети, осигурени от посолството на Китай в България в знак на благодарност за успешното сътрудничество с Община Пловдив.

STEM зоната е реализирана по проект „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост с близо 500 хил. лева.

Новият STEM център надгражда съществуващата инфраструктура на училището и заедно с вече изградените три специализирани зали формира цялостната STEM среда на Центъра за дигитални създатели. В нея са обособени четири основни зони – „Роботика и киберфизични системи“, „Виртуална реалност“, „Практическа експериментална лаборатория“ и „Теоретично експериментална лаборатория“.

В новите пространства са създадени условия за творчество и работа в електронна и физическа среда. Осемте високотехнологични класни стаи предоставят възможности за интегрирано и онлайн обучение, както и за наблюдение и споделяне на добри практики при провеждането на учебния процес в модерна технологична среда.