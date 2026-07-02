Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

На "лов" на нарушители: Стотици камиони с актове след нова мярка на тол управлението

02 юли 2026, 12:56 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
На "лов" на нарушители: Стотици камиони с актове след нова мярка на тол управлението

Още в първия ден от въвеждането на новия мониторинг на камионите от тол системата са засечени 485 нарушители. За сравнение, през пробния период през юни системата е регистрирала над 13 000 неправомерни изпреварвания от тежкотоварни автомобили по магистралите. Данните бяха съобщени от директора на Националното тол управление проф. Олег Асенов в ефира на Нова телевизия. Той поясни, че засиленият контрол е насочен приоритетно към натоварените трасета към морето – 12 рискови отсечки на магистрала "Тракия" и три на "Хемус".

ОЩЕ: "Три пъти по-малко нарушители": Шефът на тол управлението за ползата от средната скорост

Припомняме, че новият режим на работа на тол системата, стартирал на 1 юли, използва специализирани камери, за да следи за камиони, които неправомерно навлизат в изпреварващата лента.  

Проф. Асенов бе категоричен, че всички зони за контрол са снабдени с необходимата пътна сигнализация, която ясно забранява изпреварването от тежкотоварни автомобили. Той подчерта, че камерите работят денонощно и целогодишно.

"Не можем да поставим камера на всеки километър, но ефектът е видим. Към доказателствата за неправомерното изпреварване вече ще добавяме и данни за скоростта, с която се е движил камионът – в много от случаите тя надвишава 80 км/ч", допълни Асенов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той обясни, че санкциите за български шофьори се налагат, като данните се препращат автоматично към регионалните структури на МВР за издаване на наказателни постановления.

ОЩЕ: Отлагат двойното поскъпване на тол таксите за камиони и автобуси

За чуждестранни водачи е разработен механизъм за контрол на Шенгенските пунктове. Ежедневно над 50 чуждестранни камиони биват спирани в реално време, за да им бъдат връчени глобите. Подобен работещ механизъм има и за трафика от Турция.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Магистрали превишена скорост камиони нарушения тол система Олег Асенов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес