На "лов" на нарушители: Стотици камиони с актове след нова мярка на тол управлението

Още в първия ден от въвеждането на новия мониторинг на камионите от тол системата са засечени 485 нарушители. За сравнение, през пробния период през юни системата е регистрирала над 13 000 неправомерни изпреварвания от тежкотоварни автомобили по магистралите. Данните бяха съобщени от директора на Националното тол управление проф. Олег Асенов в ефира на Нова телевизия. Той поясни, че засиленият контрол е насочен приоритетно към натоварените трасета към морето – 12 рискови отсечки на магистрала "Тракия" и три на "Хемус".

ОЩЕ: "Три пъти по-малко нарушители": Шефът на тол управлението за ползата от средната скорост

Припомняме, че новият режим на работа на тол системата, стартирал на 1 юли, използва специализирани камери, за да следи за камиони, които неправомерно навлизат в изпреварващата лента.

Проф. Асенов бе категоричен, че всички зони за контрол са снабдени с необходимата пътна сигнализация, която ясно забранява изпреварването от тежкотоварни автомобили. Той подчерта, че камерите работят денонощно и целогодишно.

"Не можем да поставим камера на всеки километър, но ефектът е видим. Към доказателствата за неправомерното изпреварване вече ще добавяме и данни за скоростта, с която се е движил камионът – в много от случаите тя надвишава 80 км/ч", допълни Асенов.

Той обясни, че санкциите за български шофьори се налагат, като данните се препращат автоматично към регионалните структури на МВР за издаване на наказателни постановления.

ОЩЕ: Отлагат двойното поскъпване на тол таксите за камиони и автобуси

За чуждестранни водачи е разработен механизъм за контрол на Шенгенските пунктове. Ежедневно над 50 чуждестранни камиони биват спирани в реално време, за да им бъдат връчени глобите. Подобен работещ механизъм има и за трафика от Турция.