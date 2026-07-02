Григор Димитров - Якуб Меншик по ТВ днес: Кога и къде да гледаме мача от втория кръг на Уимбълдън 2026

Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза в четвъртък (2 юли) срещу Якуб Меншик в среща от втория кръг на Уимбълдън 2026. Българинът получи "уайлд кард" за участие в турнира и стартира с победа над Дейн Суини, а сега ще опита да прескочи и 18-ия в света Меншик, който тръгна с трудна 5-сетова победа над британеца Тоби Самюъл, и то след тайбрек в последната част.

Димитров - Меншик: Дата, начален час, ТВ

Григор бе много емоционален след победата си над Суини, като се разплака на корта, след като точно преди година претърпя тежка контузия на Уимбълдън и се отказа при почти спечелен мач срещу Яник Синер. Тази травма наруши ритъма му и превърна 2026 в кошмарна година в професионален план, пропадайки значително в световната ранглиста. Сега обаче Димитров показа, че ще се бори докрай на Ол Ингланд Клъб.

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В колко часа започва срещата

Меншик има две победи над Григор в два мача, като и двете бяха постигнати през 2024 година - на твърди кортове и на клей. Това ще бъде първа среща помежду им на трева, като Димитров изглежда като по-добър тенисист на тази настилка, с повече опит, а и в по-добра форма на база първия кръг. Двубоят между Димитров и Меншик ще се състои на 2 юли, четвъртък, след 18:30 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи Димитров - Меншик

Ако Димитров продължи към третия кръг, там ще срещне Артур Фис или Матео Беретини. Мачовете от Уимбълдън се излъчват в каналите на Евроспорт - Eurosport 1, Eurosport 2 и HBO Max. Мачът на Димитров с Меншик по всяка вероятност ще бъде предаван по HBO Max, като има вероятност да попадне и в телевизионния ефир на Eurosport 1 и Eurosport 2.

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