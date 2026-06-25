След забележка за опасно каране: Младеж изрита баща с бебе (ВИДЕО)

Пореден инцидент с електрическа тротинетка. Този път случавят е от Пловдив. Младеж рита баща с тримесечно бебе в количка край Гребната база, докато се разхожда със съпругата си и родителите си. Покрай тях профучали младежи с тротинетки. По думите на потърпевшия Йордан Ненов те са се движили със скорост от 50-60 км/ч при разрешени 20 км/ч, което му се е сторило опасно и им направил забележка.

ОЩЕ: В тежко състояние остава едното дете, паднало вчера от тротинетка

След като вижда, че момчетата се връщат, той извадил телефона си, за да ги заснеме и да подаде сигнал. "Докато снимам, като преминаваха, този младеж просто ме ритна", разказва Ненов в ефира на Нова телевизия.

Вследствие на удара мъжът е загубил равновесие. Детската количка с тримесечното му дете също е била засегната, но за щастие не се е преобърнала. "Бебето е добре, но се е уплаши от суматохата, която настанала", споделя бащата. Той допълни, че е получил удар в ребрата, но няма счупвания и трайни щети. Само едно от четирите момчета е било с каска, което според Ненов го е спасило от по-сериозни наранявания при последвалото падане на самия нападател от тротинетката след ритника.

След като младежът е загубил контрол и е паднал, е последвала вербална агресия. "Псува ме, обижда ме, държи се агресивно”, посочва потърпевшият.

Мъжът е подал сигнал на телефон 112, но полицейски патрул не е пристигнал на терен.