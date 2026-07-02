Божидар Божанов: Десислава Атанасова веднага да подаде оставка заради полета с Пеевски

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов призова настоящия конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова незабавно да подаде оставка, след като МВР разкри, че е летяла до Дубай с лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. Тя и политикът, санкциониран от САЩ и Великобритания по закона "Магнитски", са пътували до ОАЕ заедно на 5 април 2024 г. - четири дни преди Атанасова да встъпи в длъжност в Конституционния съд, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на 2 юли 2026 г.

"Има регистрирано съвместно пътуване по линия София - Дубай с Десислава Атанасова", потвърди той във връзка с изнесената по-широка информация за полетите на Делян Пеевски.

От 2018 г. насам са регистрирани съвместни резервации на Делян Пеевски с 81 души, включително с бизнесмена Александър Сталийски, посочи още Демерджиев. Общо за период от 8 години санкционираният по "Магнитски" партиен лидер е летял от летище София 227 пъти, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Според вътрешния министър плащанията за някои полети са извършени от адвокатско дружество, като все още тече проверка.

Още: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски

Божидар Божанов: Прокуратурата смачка сигнала ни за полетите на Пеевски

"Софийската градска прокуратура е смачкала нашия сигнал за полетите на Пеевски и договарянето на обществени поръчки в Дубай. Но въпреки това днес министър Демерждиев изнесе огромни суми и десетки полети на Пеевски, без яснота откъде има пари за това", написа Божанов във Facebook.

За един от договорите за чартърни полеги министър Демерджиев сподели, че засяга 6 частни двупосочни полета София-Истанбул за 122 880 евро, платени от адвокатско дружество, в което участва адвокат на Пеевски. На база на стойността на договора МВР изчислява, че всички 181 чартърни полета са стрували около 1,8 млн. евро. Демерджиев каза все пак, че сумата е пресметната според пазарни цени - реалната стойност може да е различна.

Снимка: Десислава Атанасова, БГНЕС

Още: Пътували ли са Пеевски и Десислава Атанасова заедно с частен самолет? Дечев даде отговор

"А в отговор на мой въпрос министърът сподели, че Десислава Атанасова, като конституционен съдия, е пътувала с Пеевски до Дубай. Но проверка показва, че не е декларирала това", написа още Божанов, макар всъщност Атанасова да не е била встъпила в длъжност по това време. Тя обаче бе избрана от парламента за поста на 19 януари 2024 г. - много преди конкретния полет.

"Тя трябва незабавно да си подаде оставката заради това правонарушение и заради уронването на престижа на Конституционния съд", призова съпредседателят на "Да, България".

Още: Премиерът обясни избора на Десислава Атанасова за Венецианската комисия, юристи готвят протест