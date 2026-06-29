Нов STEM център отвори врати в СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ в Пловдив

Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов откри нов STEM център в СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ в район „Южен“.

„Тук идеите ще се превръщат в открития, любопитството – в знания, а знанията – в умения, необходими за бъдещето“, заяви директорът на училището Елена Сарафова. По думите ѝ това пространство дава възможност на учениците да развиват своята креативност, техническо мислене, изследователски дух и увереност.

От името на кмета на Пловдив Костадин Димитров заместник-кметът Николай Бухалов поздрави ръководството и педагогическия екип за успешната реализация на проекта.

„Създаването на подобни модерни образователни пространства е инвестиция в бъдещето на нашите деца и на Пловдив. Тук учениците ще имат възможност да учат чрез практика, да експериментират, да работят в екип и да развиват умения, които ще им бъдат необходими в професиите на бъдещето. Благодаря на всички, които допринесоха за реализирането на този проект, и пожелавам STEM центърът да бъде място за вдъхновение, открития и успехи“, заяви Николай Бухалов.

Проектът включва изграждане на училищна STEM среда и осем високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи. Пет от тях са разположени в рамките на STEM центъра, а три – извън него, на същия етаж. Основната цел е създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да насърчава образователните иновации в обучението и преподаването в областта на STEM.

Центърът е изграден в две направления – „Природни науки“ и „Математика и информатика“.

Разположен е на втория етаж на училищната сграда върху площ от около 530 кв. м и включва две основни зони – „Изследователска лаборатория“ по природни науки, обхващаща класна стая, хранилище и прилежащо фоайе, както и „Център за технологии в креативните индустрии“, който разполага с четири класни стаи и прилежащия към тях коридор.

Новата STEM среда поставя акцент върху обучението по информационни технологии, информатика, математика, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование. Обучението се осъществява чрез съчетаване на интерактивни технологии, виртуална и добавена реалност, както и съвременни средства за експериментална дейност.

Чрез интегрирането на математиката с природните науки и информационните технологии учениците ще придобиват практически знания и умения, ще развиват критично мислене и способност за решаване на реални проблеми, което ще ги подготви успешно за предизвикателствата на съвременния пазар на труда.