500 млн. лв. вместо 300 млн. лв. за мантинели: Кой е спечелил

500 млн. лева, вместо 300 млн. лева - толкова е струвало окончателното монтиране на мантинели и ограничителни системи по републиканската пътна мрежа на българските данъкоплатци. Става въпрос обаче за договори от 2022 година - опит да бъдат сключени нови договори беше направен през късната есен на 2025 година, но в крайна сметка той е неуспешен, конкурсната комисия е прекратила процедурата на 1 юли. Тази обществена поръчка, с 6 обособени позиции, беше с прогнозна стойност от над 490 млн. евро!

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Като аргумент да се спре новата процедура, при това за втори път, е посочено решение на възложителя т.е. АПИ да реорганизира районирането и да заложи и нов тип дейности, съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба. По тази поръчка имаше избран изпълнител за позиции 1, 2 и 6 - консорциуми с участието на "КВС - системи за пътна сигурност" и изпълнител за позиции 4 и 5 - консорциуми с участието на "Юпитер 05" и "Аква Конструкшън", посочва в. "Сега". Всъщност, за реорганизацията заговори в телевизионен ефир новият шеф на АПИ, който директно заяви, че ще се връща практиката "инхаус", заради която в началото на настоящето десетилетие, при падането на последното засега водено от Бойко Борисов правителство, иаше толкова скандали - вижте какво още каза сегашният председател на УС на АПИ: Бисери от шефа на АПИ: По света няма пари за пътища, и у нас няма. Инхаус е спасението

Печеливши

И макар регионалният министър да не говори с имена по старите договори, то документите са дейностите са публични и всеки може да види какво се случва. Първоначалната прогнозна стойност е 130 млрд. евро без ДДС, обаче има анекси за увеличаване на цената.

С най-много анекси е фирма "Юпитер 05", която е взела изпълнението на 2 от общо 6 обособени позиции - Югоизточен район и Южен Централен район. Договорът за Югоизточен район е на крайна стойност 39.8 млн. евро, като по него са сключени общо 5 анекса със завишаване на стойността с общо 18.2 млн. евро, тоест първоначално контрактът е бил за 21.6 млн. евро. Защо има промяна на цената - по договор е изрично предвидено. В договора е записано, че той може да се наддоговаря при наличие на финансов ресурс. Анексите са от 2024 и 2025 година.

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Договорът за Южен централен район с "Юпитер 05" с крайна стойност 52.4 млн. евро е анексиран общо 6 пъти, като общият размер на увеличението е 30.8 млн. евро. И този договор първоначално е бил за 21.6 млн. евро. Тук един от анексите е от март 2023 г., когато на власт е било служебното правителство на Гълъб Донев, а служебен регионален министър е Иван Шишков - увеличение с 10.8 млн. евро - Още: "Поредната партенка": Нанков посочи като виновни за пътната инфраструктура служебните кабинети

"Юпитер 05" е много интересна компания - в нейния съвет на директорите е Николай Иванов. Николай Иванов е и председател на неправителствената Българска браншова асоциация "Пътна безопасност". А само допреди малко над два месеца един от най-известните депутати на водената от Румен Радев "Прогресивна България" е бил в директорския борд на тази асоциация, при това от 6 години - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Бизнесът с мантинели в България: Има стара връзка дори към Иван Демерджиев

Анекси има и по останалите обособени позиции, макар да са по-малко на брой. Югозападен район, който се държи от друг солиден играч - консорциум между "КВС - системи за пътна сигурност" и МЛГ, има например 4 анекса с общо завишаване на сумата от 25.8 млн. евро до окончателна стойност на договора от 47.6 млн. евро. И тук единият от анексите е от 2023 г., когато е било на власт служебното правителство на Гълъб Донев с Иван Шишков за министър - 10.8 млн. евро: пълната документация по поръчката ТУК!