Пуснаха движението по обновения булевард „Васил Априлов“ в Пловдив

В присъствието на кмета на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кмета по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов, кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и заместника му инж. Тошо Пашов тази сутрин бе пуснато движението по ремонтираната зона на бул. „Васил Априлов“, която включва участъка от източното платно от бул. „Шести септември“ до бул. „Марица-юг“, както и пътната връзка от западното платно на бул. „Васил Априлов“ до бул. „Марица – юг“.

„Днес, в навечерието на 140 г. от Съединението и Празник на Пловдив, ние пускаме движението по обновения бул. „Васил Априлов“. Радвам се, че тази пътна артерия вече отговаря на нуждите на нашия съвременен град“, заяви кметът Костадин Димитров. Той изтъкна, че за втора поредна година Община Пловдив успява да планира инфраструктурните ремонти, така че да завършва обектите през летните месеци, когато няма интензивен трафик.

Кметът припомни, че миналата година бе реконструирано западното платно на бул. „Васил Априлов“ и подчерта добрата работа с кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и екипа му при реализацията на проекта.

„Благодаря на Община Пловдив за осигуреното финансиране и съвместните усилия, за да можем днес да имаме една безопасна и модерна пътна отсечка с нови тротоари, осигурени 50 места за паркиране и нова велоалея. Благодаря и на ОП „Градини и паркове“, които успяха за няколко дни да засадят над 1000 рози, които вече цъфтят“, посочи кметът на район „Централен“ Георги Стаменов. Той адмирира ВиК, строителите и ОП „Чистота“ за усилията и труда при обновяването на важния инфраструктурен обект.

Отсечката от източното платно на бул. „Васил Априлов“ бе затворена за рехабилитация на 7 юли. Бяха обновени водоснабдителните, водопроводни и канализационни системи и съоръжения, асфалтовата и тротоарна настилка, поставени бяха нови бордюри.

Преасфалтиран бе и участък от ул. „Янко Сакъзов“, където са подменени и бордюрите. В частта от автобусната спирка до кръстовището с ул. „Янко Сакъзов са обособени места за паркиране.

От днес се възстановява движението на автобусите по линии №17 и №37 от Общинската транспортна схема на Пловдив.