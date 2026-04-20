98.33% протоколи: Гласовете за Радев гонят 1,5 милиона, второто място изглежда решено

20 април 2026, 12:37 часа 12272 прочитания 1 коментар
Снимка: Колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT
98.33% протоколи: Гласовете за Радев гонят 1,5 милиона, второто място изглежда решено

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 13:00 ч. при 98.33% СИК обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.676% и 1 420 287 гласа. При тази подкрепа формацията получава обезателно самостоятелно мнозинство, остава въпросът за конкретния брой депутати над 121.

Класацията е ясна

ГЕРБ-СДС закотви своето второ място с 424 967 гласа (13.368%), изпреварвайки "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), които остават трети с 12.748% (405 281 гласа). Разликата между двете формации е минимална, но битката за второто място изглежда предрешена. Още: Едно село хора са гласували в Македония, в Турция - двойно по-малко от преди

Четвъртата позиция е за ДПС с 6.55% (217 910 гласа), а "Възраждане" затваря петицата с 4.283% (136 170 гласа), задържайки се над изборната бариера.

Под 4-процентния праг остават няколко формации, като част от тях се движат близо до границата, но към този момент остават извън парламента.

Резултатите под чертата:

  • МЕЧ - 3.247% (102 222 гласа)
  • "Величие" - 3.126% (98 407 гласа)
  • БСП - 2.995% (94 279 гласа)
  • "Сияние" -2.923% (92 010)
  • АПС - 1.465% (46 113гласа)
  • ИТН - 0.744% (23 410 гласа)

Още: Много шум за нищо: Разочарованието Gen Z 

Така БСП окончателно се отдалечава от шансовете за влизане в парламента, въпреки първоначалните очаквания от екзит половете. ИТН остава далеч под 1%, което означава, че партията няма да има право на държавна субсидия, ако тенденцията се запази и при окончателните резултати.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
изборни резултати Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
