Оказала се зависима от Путин, Германия е платила огромна цена за кризата с газа от 2022 г.

Подкрепата за германските потребители по време на газовата криза, последвала началото на войната на Русия в Украйна през 2022 г., е струвала на правителството в Берлин над 50 милиарда евро. С тази информация излязоха местните издания Bild и Süddeutsche Zeitung, цитирайки отговор на Федералното министерство на финансите на запитване от парламентарната група на Партията на зелените. В отговора се посочва, че правителството е изразходвало общо 50,4 милиарда евро, за да облекчи тежестта върху гражданите по време на енергийната криза и да стабилизира пазарите.

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Само таванът на цените на тока, приет през ноември 2022 г., е струвал 16,3 милиарда евро. Той ограничи цените на електроенергията за 80 процента от частните потребители до 40 цента за киловатчас.

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Таванът на цените на газа, който ограничи цените на синьото гориво до 12 цента за киловатчас през 2023 г., е струвал още 14,3 милиарда евро.

Пакетът за спешна помощ, с който федералното правителство покри разходите за газ за един месец през декември 2022 г., е струвал 8,5 милиарда евро.

Помощта за енергийни разходи в размер на 300 евро на пенсионер е струвала повече от 6 милиарда евро. Получателите на жилищни помощи пък са били подкрепени със „стотици милиони евро“, гласи информацията.

Федералното министерство на финансите изброява общо 27 позиции, по които са оказани помощи. Според Süddeutsche Zeitung обаче липсва намалението на ДДС, което временно понижи данъка върху газа от 19 на 7 процента през август 2022 г. Правителството в Берлин беше заделило 3,3 милиарда евро за тази цел, като за федералните провинции и общините бяха предвидени допълнително почти 3 милиарда евро.

Снимка: Gazprom

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Числото може и да е над 70 милиарда евро

След руската пълномащабна инвазия в Украйна цената на газа се повиши до над 300 евро за мегаватчас, докато Русия намали доставките си за Европа.

Цените на тока също се повишиха, тъй като газът се използва за производство на електроенергия. Големите вносители на газ вече не можеха да изпълняват договорите си за доставки – базираната в Дюселдорф група Uniper например беше спасена от германската държава. Партията на Зелените включва това спасяване, наред с други мерки, в общата си оценка на разходите. Така общата сума всъщност възлиза на 71,7 милиарда евро, обобщава Die Welt.

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Критики към предишните власти, че са останали зависими от Путин

Депутатът от Партията на Зелените Робин Вагенер обвини предишните енергийни политики за високите разходи. Той заяви пред Bild: „В продължение на години Германия наливаше милиарди във военните каси на Путин. Нашата зависимост от петрола и газа изобщо направи възможна войната на Путин. Тази зависимост се оказа брутално скъпа".

Енергийната икономистка Клаудия Кемферт от Германския институт за икономически изследвания изрази подобно мнение. "С дял от около 55% руски газ Германия се беше поставила в опасна едностранна зависимост. Когато Русия намали и накрая спря доставките, този ценови шок засегна Германия особено тежко (...) Милиардите в помощ бяха и цената за една енергийна зависимост, която години наред беше подценявана", каза тя пред Bild.

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