Кметът на Пловдив се срещна с трикратния държавен шампион по шахмат Калин Коцев

Кметът на Пловдив Костадин Димитров се срещна днес с 8-годишния Калин Коцев - младият пловдивски шахматист, който впечатлява с изключителните си постижения и талант. Калин е трикратен държавен шампион по шахмат, като е завоювал титлите и в трите дисциплини - класически, ускорен (рапид) и блиц.

Малкият шампион се представя великолепно и на 24-тото Европейско първенство на Европейския съюз за младежи U8–U14 (EUYCC 2026) през август тази година. Завоюваните титли му осигуряват място на Европейското първенство по шахмат, което ще се проведе през ноември на остров Крит, Гърция.

„Калин е прекрасен пример за това как талантът, постоянството и любовта към знанието водят до големи успехи. Пловдив има повод да се гордее с такива млади хора. Пожелавам му да продължава да следва мечтите си, да печели още много титли и с успех да представя Пловдив и България на европейските и световните шахматни турнири“, заяви кметът.

В знак на уважение към успехите на възпитаника на училище „Екзарх Антим I“ той му подари монета на Община Пловдив.

Калин тренира в Шахматен клуб „Пловдив“ от 4-годишен. С усмивка той разказва как е направил първите си стъпки в шахмата. „Един ден видях по-големия ми брат да играе и поисках и аз. Тати ми показа, обясни ми правилата и така започнах да тренирам“, обясни момчето.

Освен в шахмата, бъдещият второкласник има сериозни успехи и в математиката. Калин участва в състезанията „Математика без граници“, от които вече има спечелени два златни, един сребърен и един бронзов медал.