От началото на войната в Украйна: Украинците в Румъния достигнаха 200 000 души

Имиграционната полиция е регистрирала на национално ниво над 223 000 лица, получили временна закрила от началото на конфликта в Украйна до 31 август, съобщи румънската информационна агенция Agerpres в понеделник, позовавайки се на Главния инспекторат по имиграцията. Според имиграционната служба, разрешенията за пребиваване са издадени или преиздадени на тези лица в съответствие с правната рамка на страната.

От общо 223 808 лица, получили временна закрила, 220 881 са украински граждани, което представлява 98,7% от общия брой.

Що се отнася до молбите за убежище, през първите осем месеца на годината са регистрирани 935 такива молби. Почти половината от тях, т.е. 466 молби, са подадени от украински граждани, показва още информацията на имиграционната служба.

Украинците в ЕС към края на 2025

Според данните, към 31 декември 2025 г. броят на гражданите, напуснали Украйна след избухването на пълномащабна война и получили статут на временна закрила в ЕС, е общо 4,35 милиона. В сравнение с края на ноември 2025 г. тази цифра се е увеличила с 24 675 души, или 0,6%. Най-голям брой украинци са приели Германиия, Полша и Чехия.

Припомняме, че през юни 2025 г. Европейският съвет и ЕС официално се споразумяха да удължат временната закрила на украинските бежанци до 4 март 2027 г. Това решение гарантира на украинците правото да пребивават, работят, учат и да получават здравни грижи в ЕС поради продължаващата война. ОЩЕ: В ЕС расте броят на украинските бежанци. Кои държави са приели най-много (КАРТА)