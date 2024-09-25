Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 17 МИР - Пловдив-област

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 17 МИР - Пловдив-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
- Цвета Вълчева Караянчева
- Иван Йовков Червенков
- Йордан Стоянов Кръстанов
- Младен Николов Шишков
- Доньо Тодоров Тодоров
- Пламен Димитров Спасов
- Александър Бисеров Иванов
- Весела Иванова Тошкова
- Живко Иванов Здравков
- Цветелина Костадинова Дурданова
- Иван Николов Петков
- Асен Стоянов Витанов
- Ваня Ангелова Лазарова
- Петър Димитров Матрев
- Ивайло Стефанов Сираков
- Иван Дончев Мусеров
- Нели Маринова Минчева
- Пантелей Атанасов Тодоров
- Румяна Димитрова Апостолова
- Кристиaн Владимиров Йосифов
- Ненчо Стоянов Найденов
- Енислав Стоянов Велков
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.