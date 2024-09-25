Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 17 МИР - Пловдив-област

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 17 МИР - Пловдив-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

Цвета Вълчева Караянчева Иван Йовков Червенков Йордан Стоянов Кръстанов Младен Николов Шишков Доньо Тодоров Тодоров Пламен Димитров Спасов Александър Бисеров Иванов Весела Иванова Тошкова Живко Иванов Здравков Цветелина Костадинова Дурданова Иван Николов Петков Асен Стоянов Витанов Ваня Ангелова Лазарова Петър Димитров Матрев Ивайло Стефанов Сираков Иван Дончев Мусеров Нели Маринова Минчева Пантелей Атанасов Тодоров Румяна Димитрова Апостолова Кристиaн Владимиров Йосифов Ненчо Стоянов Найденов Енислав Стоянов Велков

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.