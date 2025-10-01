Зам.-кмет на Пловдив се срещна с носителя на Наградата „Христо Г. Данов“ 2025 за превод

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов се срещна днес с Йордан Костурков, който бе удостоен с Националната награда за принос в българската книжовна култура „Христо Г. Данов” 2025 в категория „Преводач на художествена литература“. Наградите бяха връчени на тържествена церемония в Деня на Независимостта – 22 септември в къщата-музей „Христо Г.Данов“ в Стария град, каквато е традицията от учредяването на отличието през 1999 г. от Министерството на културата и Община Пловдив, до днес.

Йордан Костурков не успя да присъства лично на церемонията, затова по покана на заместник-кмета Пламен Панов, днес той посети Дома на културата „Борис Христов“, където получи статуетката „Бухал“ с автор скулпторката Диана Райнова и двете придружаващи дипломи – за номинация и за удостояване с почетното отличие. Призът в категория „Преводач на художествена литература“ Йордан Костурков получи за превода му на „Старият антикварен магазин“ от Чарлз Дикенс (Издателство „Милениум Пъблишинг“). В тази категория участваха още Евгения Панчева за превода на „Възвърнатият рай“ от Джон Милтън (Издателство „Лист“) и Жела Георгиева за превода на „Хартия с воден знак“ от Горан Петрович (Издателство „Жанет 45“).

Двамата си поговориха в неформална обстановка на чаша кафе за литература, тънкостите на преводаческата работа, както и за политиките на община Пловдив в подкрепа на издаването на пловдивски автори и важни за града издания, както и новата програма за преводи на пловдивски автори в чужбина.

Йордан Костурков е български белетрист, есеист, преводач и университетски преподавател по английска и американска литература. Автор е на книги с литературоведски изследвания, студии, статии, очерци, романи, разкази и новели. Доктор по филология.

Роден е в Пазарджик. Завършил е английска филология в Софийския държавен университет, специализирал е в Метрополитан Юниверсити в Лийдс, и Университета на Луивил, САЩ. Работил е като учител, а след това като редактор в издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив.

От 1991 година е главен асистент по английска и американска литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Член е на Международната асоциация за съвременни езици, на Колегиума на Залцбургския семинар, стипендиант на Комисия „Фулбрайт“, член на Академия „Черноризец Храбър“. Представен е в справочниците „Кой кой е в България“, „Кой кой е в българската култура“ и „Кой кой е по света“ (Who’s Who in the World).

Член е на Съюза на българските писатели, Съюза на преводачите в България, Съюза на учените в България, Дружеството на преводачите в Пловдив, Българската асоциация на преподавателите по английски език, Българското дружество за британски изследвания, Българската асоциация по американистика. Той е почетен гражданин на Луивил, щат Кентъки и „Полковник на Кентъки“, САЩ