Експертите съветват: Състезанията по математика тренират ума и развиват логическото мислене при учениците

Математическите състезания са не само предизвикателство, но и ценен инструмент за развитието на децата. Те подпомагат изграждането на умения за аналитично мислене, дисциплина и постоянство – качества, които ще бъдат полезни независимо от професионалния път, в който по-късно децата ще се реализират.

„Много важно е родителите да знаят, че състезанията не са само за „талантливите“ деца. Всяко дете може да извлече полза от тях, защото те тренират умa, развиват логическото мислене и подредеността. Практически те са полезни за всяко дете, така както и добрата физическа култура“, коментира Константин Делчев от Съюза на математиците в България.

Експертът препоръчва децата да започнат да участват в математически състезания не по-рано от втори клас. В по-малките възрасти по-подходящи са логически игри и тестове с характер на главоблъсканици, които стимулират мисленето. В прогимназиалния етап вече се появяват състезания, в които се изискват аргументирани решения и доказателства – изключително важна в развитието на аналитичното мислене.

„За талант в математиката не можем да говорим в ранна възраст, не винаги се проявява тогава. Важни са дисциплина, редовен труд и последователно учене. С времето децата сами избират дали да задълбочат интереса си в математиката или да се насочат към други интелектуални или спортни предизвикателства.“, допълва Константин Делчев.

Той напомня, че не е нужно детето да ходи всяка седмица на някакво състезание. Това трябва да се случва регулярно и балансирано, така че учениците да могат да учат, да релаксират и да се тестват, без това да ги натоварва прекомерно.

Българските ученици редовно постигат високи резултати в международни надпревари, което е доказателство за силната методика и работата на учителите, подготвящи младите таланти.

