Зам.-ректор и бизнесмен с обвинения след акцията в ПУ, присвоили десетки хиляди евро

Двама души са получили обвинения след полицейската акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ днес, 19 юни, обяви окръжният прокурор Ваня Христева. Става въпрос за зам.-ректор на ПУ, който заема и длъжността директор на отделението „Научна и проектна дейност“ към ВУЗ-а, както и собственик на фирма в Смолян. Имало е претърсвания на територията на висшето учебно заведение, включително в служебни помещения, на територията на град Смолян - но не във филиала на ПУ там, както бе съобщено по-рано, и в село Брестник.

Имало е обиски, приобщени са голям брой веществени доказателства и множество документи, разпитани са и много свидетели вчера и днес, заявиха от пловдивската окръжна прокуратура.

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147 хиляди евро присвоени в полза на трети лица

Задържаният зам.-ректор е с обвинение за това, че в периода от октомври 2024 г. до февруари 2026 г., подпомаган от втория обвиняем, който е собственик на фирма в Смолян, е присвоил сумата от над 147 хиляди евро "в полза на трети лица – общо 13 човека, които сме установили до момента, които са били фиктивно наемани към ПУ. Тези пари са били поверени на длъжностно лице да ги пази и управлява", обявиха от прокуратурата.

Голяма част от тези 13 човека са част от семейството на обвиняемия от Смолян.

Снимка: БГНЕС

Един от обвиняемите е пуснат под гаранция срещу 5000 евро. За длъжностното лице гаранцията е 15 хиляди евро. Предстои да се изясни какъв е произходът на средствата.

За престъплението те могат да получат до 15 години затвор, твърди държавното обвинение, както и може да има отнемане на имущество.

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Какво се знаеше до момента?

По-рано се появиха неофициални данни, че сред отведените за разпит е заместник-ректорът на университета проф. Невена Милева. Част от разпитаните впоследствие са били освободени.

Същевременно ректорът проф. д-р Румен Младенов се намира в служебна командировка извън България.

Според непотвърдена информация, разпространена днес в медиите, проверката засяга изпълнението на европейски проекти и обществени поръчки, сред които и научноизследователската програма "Дигитални устойчиви екосистеми - технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистемите", финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

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