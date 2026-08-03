Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт

До завършване на средното си образование учениците ще пътуват безплатно в градския транспорт на Пловдив. Общинският съвет прие предложените от кмета Костадин Димитров промени в Наредбата за реда и условията за пътуване по основните автобусни линии в града.

От новата възможност ще могат да се възползват учениците, които учат в училище на територията на община Пловдив и имат постоянен или настоящ адрес в града.

„Това е решение в подкрепа на пловдивските семейства, но и важна стъпка към промяна на начина, по който се придвижваме в града. Искаме повече деца да използват градския транспорт, а родителите по-рядко да се налага да ги водят до училище с автомобили“, заяви кметът Костадин Димитров.

Очаква се безплатното пътуване да обхване над 20 000 ученици. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование.

Необходимите документи са документ за самоличност на ученика, а когато правото не може да бъде удостоверено служебно – ученическа бележка или уверение за съответната учебна година и удостоверение за постоянен или настоящ адрес.

Промените се отнасят и за децата от 7 до 14 години. Техните карти ще се издават за срок от една година, а ако детето навършва 14 години в този период – до датата на рождения му ден. Условието е родителят или законният представител да има постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив.