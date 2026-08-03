Община Пловдив приема проекти за културни събития и фестивали за 2027 г.

От днес, 1 август, Община Пловдив официално отваря сесията за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от Наредбата за финансиране по Програма „Култура“. Всички одобрени инициативи ще залегнат в официалния Календар на културните събития на града за 2027 г.

Програмата осигурява подкрепа за организирането на ключови за града фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, мащабни единични прояви, проекти за социализация на културно-историческото наследство, неформално образование и иновативни творчески практики.

Основно изискване към проектните предложения е те да се реализират на територията на Община Пловдив, да са насочени към местната общност и да подсилват идентичността на Пловдив като водеща културна столица и творчески център.

Кой може да кандидатства?

За финансиране могат да заявяват участие:

Български и чуждестранни юридически лица (вписани в Търговския регистър, Регистъра на ЮЛНЦ или аналогичен регистър в чужбина);

(вписани в Търговския регистър, Регистъра на ЮЛНЦ или аналогичен регистър в чужбина); Юридически лица , създадени със закон или с акт на държавен/общински орган;

, създадени със закон или с акт на държавен/общински орган; Самостоятелни творци и занаятчии (български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаят, вписани в Регистър БУЛСТАТ или съответен чуждестранен регистър).

Начин на кандидатстване и важни условия

Кандидатстването е изцяло електронно през специализираната платформа https://culture.plovdiv.bg/.

Необходимите образци и формуляри са достъпни на следните адреси в системата:

Технически изисквания към кандидатите:

Всички подавани документи трябва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на юридическото или физическото лице кандидат.

на юридическото или физическото лице кандидат. Бюджетът на проекта се прикачва във формат Excel, като документът задължително се подписва дигитално на Лист 2.

Краен срок: Крайният срок за подаване на проектните предложения през платформата е 31 август 2026 г., до 24:00 ч.