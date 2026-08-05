Шест нарушения установи Общинският инспекторат при изненадваща проверка в „Капана“ в Пловдив

Инспектори от Пловдивския общински инспекторат извършиха изненадваща проверка в квартал „Капана“ в късните часове на съботната вечер.

Основното нарушение, установено по време на акцията, е разполагането на маси и столове извън площта, посочена в издадените разрешения за ползване на общинска собственост.

В хода на проверката са съставени общо шест констативни протокола – четири за разполагане на маси и столове извън разрешената площ и два за неспазване на работното време.

За констатираните нарушения на управителите на фирмите, стопанисващи неизрядните обекти ще им бъдат връчени актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Съгласно действащата нормативна уредба, за разполагане на маси и столове извън разрешената площ е предвидена санкция в размер на 3 067,75 евро (6000 лева), а за неспазване на работното време – 2 556,46 евро (5000 лева).