"Услугата се подобрява": Кметът на Пловдив пусна новата поръчка за 20 електробуса за градския транспорт

Община Пловдив вече е стартирала обществената поръчка за закупуването на 20 нови електробуса, които ще обслужват бъдещите общински линии 103 и 104. Това обяви кметът Костадин Димитров пред журналисти по време на заседанието на Общинския съвет в понеделник. "Днес стартира обществената поръчка за избор на доставчик на 20 електробуса. Това ще бъде първата възможност община Пловдив от близо 20 години отново да има собствен градски транспорт", заяви Димитров.

Процедурата вече е изпратена за публикуване в ЦАИС ЕОП и в Официалния вестник на Европейския съюз, след като е преминала предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки. Прогнозната стойност на поръчката е 9 847 000 евро без ДДС, като срокът за подаване на оферти е 2 септември. Тя предвижда доставка на 20 нови електрически автобуса за общинското дружество "Екобус Пловдив", както и изграждането на необходимата зарядна инфраструктура - 16 станции за бавно и четири за бързо зареждане. Новите електробуси ще обслужват линиите 103 и 104, които вече бяха одобрени от Общинския съвет. По думите на кмета реалното въвеждане на автобусите в експлоатация ще зависи от това дали обществената поръчка ще бъде обжалвана.

Още: Автогарите няма да затварят, кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение

"Сроковете са плаващи, защото една обществена поръчка може да приключи сравнително бързо, но ако бъде обжалвана пред различните инстанции, процесът може да се удължи. Силно вярвам, че още догодина ще можем да видим депото, зарядната инфраструктура и електробусите в действие", каза той.

Димитров използва темата, за да отчете и според него видимите резултати от промените в градския транспорт през последната година. По думите му за първи път от години Пловдив разполага с напълно обезпечен автобусен парк, вече работят над 300 електронни информационни табла по спирките, осигурен е по-късен транспорт в петък и събота, функционира мобилно приложение за планиране на пътуванията. Той допълни, цитиран от TrafficNews, че ако бъде одобрено от общинските съветнице, учениците на Пловдив ще могат да се възползват от безплатно пътуване след последните промени в наредбата.

Съвсем скоро се очаква и превозвачът Петко Ангелов да получи новите осем електрически автобуса, които ще обслужват градските линии. Все още обаче няма конкретика кой номер автобус ще поемат.

Още: Кметът на Пловдив с ултиматум към превозвачите заради закъсняващи автобуси

"Подобряването на градския транспорт е наша цел. Само преди година имахме сериозни проблеми с изпълнението на курсовете, а сега вървим в правилната посока. Много е важно линиите 103 и 104 да започнат работа с помощта на "Екобус", заяви кметът и благодари както на гражданските организации, които са активни по темата за обществения транспорт, така и на неговата опозиция.

"Благодаря на всеки, който критикува градския транспорт на Пловдив, както и на хората, които виждат промяната спрямо преди година", каза още Димитров.