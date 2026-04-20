3 пъти повече: Пеевски би Доган за гласовете в Турция

20 април 2026, 11:48 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж/Actualno.com
3 пъти повече: Пеевски би Доган за гласовете в Турция

ДПС затвърждава първата си позиция и при по-висок процент обработени протоколи, показват последните данни на Централната избирателна комисия. При 53.127% подкрепа партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски събира 14 774 гласа. Разликата спрямо останалите формации не оставя съмнение кой контролира вота там. 

На втора позиция остава "Алианс за права и свободи" (АПС) на Ахмед Доган с 5 876 гласа или 21.130%. Така формацията изостава сериозно - повече от два пъти - от резултата на ДПС, което бележи рязък обрат спрямо изборите през октомври 2024 г., когато Доган беше водещата фигура сред избирателите в Турция. Още: Резултати в Бургас: Радев с тройна преднина пред ГЕРБ, Калин Стоянов - последен над чертата

Третата позиция е за "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев, която събира 4 817 гласа или 17.322%. Това е силно представяне за партия без традиционна база сред изселническия вот.

Останалите формации остават далеч назад. "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) получава 830 гласа или 2.985%, а ГЕРБ-СДС - едва 367 гласа или 1.320%.

По-надолу в подреждането са ИТН с 1.093% (304 гласа), БСП с 0.453% (126 гласа), "Съпротива" с 0.352% (98 гласа), "Величие" с 0.342% (95 гласа), "Възраждане" с 0.280% (78 гласа) и МЕЧ с 0.183% (51 гласа). 

Сравнението с предходния вот показва сериозна промяна в баланса. През 2024 г. Доган имаше 29 573 гласа в Турция, докато Пеевски - 12 937. Сега тенденцията е обърната. Още: "Присъдата" на Украйна за Радев: Руската носталгия срещу компромиса с ЕС и НАТО

Влияние вероятно оказва и въведеният таван на секциите в държави извън ЕС - до 20, извън дипломатическите и консулските представителства. Данните подсказват, че усилията за мобилизация на изселническия вот този път дават ограничен ефект.

Ивайло Анев
Ивайло Анев
ДПС Турция Ахмед Доган Делян Пеевски АПС предсрочни парламентарни избори 2026
