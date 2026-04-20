3 пъти повече: Пеевски би Доган за гласовете в Турция

ДПС затвърждава първата си позиция и при по-висок процент обработени протоколи, показват последните данни на Централната избирателна комисия. При 53.127% подкрепа партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски събира 14 774 гласа. Разликата спрямо останалите формации не оставя съмнение кой контролира вота там.

На втора позиция остава "Алианс за права и свободи" (АПС) на Ахмед Доган с 5 876 гласа или 21.130%. Така формацията изостава сериозно - повече от два пъти - от резултата на ДПС, което бележи рязък обрат спрямо изборите през октомври 2024 г., когато Доган беше водещата фигура сред избирателите в Турция.

Третата позиция е за "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев, която събира 4 817 гласа или 17.322%. Това е силно представяне за партия без традиционна база сред изселническия вот.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" width="100%" alt="visualization" />

Останалите формации остават далеч назад. "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) получава 830 гласа или 2.985%, а ГЕРБ-СДС - едва 367 гласа или 1.320%.

По-надолу в подреждането са ИТН с 1.093% (304 гласа), БСП с 0.453% (126 гласа), "Съпротива" с 0.352% (98 гласа), "Величие" с 0.342% (95 гласа), "Възраждане" с 0.280% (78 гласа) и МЕЧ с 0.183% (51 гласа).

Сравнението с предходния вот показва сериозна промяна в баланса. През 2024 г. Доган имаше 29 573 гласа в Турция, докато Пеевски - 12 937. Сега тенденцията е обърната.

Влияние вероятно оказва и въведеният таван на секциите в държави извън ЕС - до 20, извън дипломатическите и консулските представителства. Данните подсказват, че усилията за мобилизация на изселническия вот този път дават ограничен ефект.