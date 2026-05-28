"Той отново не се огъва": Кирил Петков подкрепя Коцев срещу незаконните строежи

Бившият лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков заяви във "Фейсбук" пълната си подкрепа и благодарност към варненския кмет Благомир Коцев. Думите му идват след разкритията му срещу незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна. "Схемата е ясна — тази група е работила с българските мафиоти, а в замяна на това да не бъдат закачани, шефчето е трябвало да стане лъжесвидетел срещу Благо. Сега подпалиха и ресторанта на семейството на Благо, а той отново не се огъва", пише Петков.

"Истинска силна личност"

Кирил Петков описва Благомир Коцев като на пръв поглед благ човек стои истинска силна личност.

"Всички, които се опитват да го опетнят, дълбоко в себе си знаят, че нямат неговите качества. Той им напомня за компромисите, които самите те са направили в живота си. И тази завист към неговата сила и принципност се превръща в омраза и неистово желание да го оплюват", пише още Петков.

Той е горд, че от "Продължаваме промяната" са му се доверили да поеме Варна и да покаже, че човек може да бъде благ и едновременно с това безкомпромисен към принципите си, да работи за варненци, независимо от цената.