"Полицейски тормоз": За ДПС арестът на Мюмюн е знак срещу всички мюсюлмани в България

ДПС определи ареста на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн като знак към цялата турска и мюсюлманска общност в България. Това стана ясно от думите на народния представител от ДПС Байрам Байрам пред медиите в Кърджали, който определи ареста на градоначалника като полицейски и политически тормоз. Това е така според него, защото се случва на втория ден на празника на мюсюлманите Курбан Байрам.

"На втория ден на Курбан Байрам идват няколко полицая в кабинета на кмета на Община Кърджали г-н Ерол Мюмюн, казват, че има призовка, която го отвеждат в ОДМВР в Кърджали. Това го приемаме като един знак не само към г-н Ерол Мюмюн като кмет на Община Кърджали, а като знак към ДПС, приемаме това като един знак към цялата турска и мюсюлманска общност в Р България", посочи Байрам пред медиите в Кърджали.

ДПС се закани да видят силата й

"Ще видят каква е силата на ДПС, ще видят каква е силата на турската и мюсюлманската общност", закани се Байрам Байрам.

Той заяви, че от ДПС никога няма да забравят "този полицейски тормоз и този политически натиск".

"И през годините сме виждали такива действия от страна на полицията. От страна на някои упарвдляващи и всички знаем, че те рано или късно си тръгват от тези постове, но ДПС си остава тук в Кърджали", поочи още Байрам.